Ultime Notizie Roma del 13-12-2018 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno sono ormai al lumicino le speranze per Antonio Micalizzi il giovane giornalista italiano perito un attacco terroristico a Strasburgo abbiamo incontrato la mamma che voto indicazioni da medici che la situazione è irreversibile riferito il parlamentare della Lega Mario Borghezio che la prefettura aggiornato il bilancio della strage tre vittime una persona è morte cerebrale e 13 feriti cinque dei quali gravi e intanto ancora aperta la caccia acer.it Cerca il presunto attentato in taxi avrebbe detto all’autista di aver ucciso per vendicare i fratelli morti in Siria rafforzata a Roma la sorveglianza armata al Colosseo è Fori Imperiali E via libera dell’aula di Palazzo Madama il DDL anticorruzione il maxiemendamento interamente sostitutivo del ddl su cui gli arii governo a posto la fiducia è passato il turno al 162 t119 no e un astenuto e torna alla camera in Consiglio d’Europa Intanto in metalitalia ad accelerareriforme per combattere la corruzione riconoscendo che il paese ha fatto progressi nella prevenzione della corruzione nel sistema giudiziario ma Aggiungendo che molto resta ancora da fare la cronaca il tribunale di Roma condannato a 3 anni e sei mesi Raffaele Marra ex capo del personale del comune di Roma nell’ambito del processo che lo vedeva accusato di corruzione ha deciso la seconda sezione penale e procedimento era coinvolto anche il costruttore calcio Scarpellini morto il 20 novembre scorso secondo l’accusa Scarpellini avrebbe dato nel 2013 quasi €370000 a mano all’epoca direttore dell’ufficio politiche abitative i giudici hanno dichiarato estinto il rapporto con la pubblica amministrazione disposto la confisca dell’appartamento in zona Prati Fiscali al centro della vicenda i giudici hanno deciso anche un risarcimento di €100000 in favore di Roma Capitale l’ultima notizia INAIL chiusura Nessuna è efficace soluzioni Umanitaria altrettante problema costituito dalla crisi delle migrazioni di massa può ignorare la nostra responsabilità morale con la dovuta attenzione al bene comune per accogliere proteggere promuovereintegrali quello che buttano le nostre porte in cerca di un futuro sicuro per loro stessi e loro figli ha detto papà Francesco parlando ai 10 9 Ambasciatori presso la Santa Sede ricordando più 70 anni della dichiarazione universale delle Nazioni Unite sui diritti dell’uomo e tutto grazie per averci seguito le mie ho già tornando alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa