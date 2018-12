Ultime Notizie Roma del 13-12-2018 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione ne studio Giuliano Ferrigno doccia gelata da parte del commissario europeo Pierre moscovici su Roma dopo il faccia a faccia di ieri Fra junker è il premier Conte che ha offerto di tagliare il deficit per moscovici l’Italia dovrebbe compiere ulteriori posti per il bilancio 2019 quello di ieri un passo nella giusta direzione ma ancora non ci stiamo ci sono ancora dei passi da fare Forse da entrambe le parti dice da pranzo invece può sforare il 3% Ma la violazione deve essere la più limitata possibile temporanea la corrente di Palazzo Chigi vicepremier Di Maio e Salvini in una nota esprimono fiducia nel lavoro di con te sostengono con convinzione la nostra proposta perché siamo persone di buon senso dicono che soprattutto sentiamo più da ciò che avevamo promesso i cittadini oggi a Bruxelles borsa in realtà lo spread scende la cronaca sono scesi a 6 pazienti ricoverati ospedali riuniti di Ancona a seguito delladata la discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo uno trasferito in reparto per acuti è stato dimesso tre pazienti sono ancora in terapia intensiva ed uno solo di essere in ventilazione assistita Magreglio tutti mostrano segnali di progressivo miglioramento ma al momento la prognosi resta riservata. sono in aumento i laureati italiani che si trasferiscono all’estero nel 2017 sono stati quasi 28000 + 4% rispetto al 2016 lo fa sapere l’Istat inverno molto sulla mobilità interna e le migrazioni internazionali della popolazione residente negli ultimi 5 anni idee flussi netti di persone di 25 anni più dovuta gli espatri sono oltre 244 mila di cui 64% con titolo di studio medio alto infanzia momento tra il 2013 e il 2017 numero di immigrati diplomati + 32,9% e laureati 41,8% economia in chiusura il PIL per abitante nel mezzo giorno del 2017 era di €18500 poco più della metà di quello del nord ovest che raggiunge €35400 la stima dell’istat che calcola valore di €34300 al nord est 30700sento il differenziale negativo del mezzo giorno del tempio si legge il livello del PIL pro capite inferiore del 45% rispetto al centro nord in crescita del 44,1% nel 2016 è tutto grazie per averci seguito le mie ho già tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa