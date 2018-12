Ultime Notizie Roma del 13-12-2018 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno andiamo a Strasburgo in apertura i medici si sono presi Ancora 48 ore per valutare le condizioni di Antonio megalizzi lo ha detto all’ansa Danilo Moresco padre di Luana la fidanzata del reporter il giornalista Trentino di 29 anni colpito a Strasburgo sono stato ieri sera in ospedale La situazione è stabile stazionaria Antonio in coma farmacologico non è cambiato nulla nelle ultime ore e abbiamo incontrato la mamma che ha avuto indicazioni da medici che la situazione è più reversibile riferito al parlamentare della Lega Mario Borghezio il bilancio della strage di tre vittime una persona è morte cerebrale e 13 feriti 5 gradi e intanto ancora aperta la caccia si è rifatta il presunto attentatore l’uomo più di 30 kg in vedetta l’autista di aver ucciso per vendicare i fratelli morti in Siria rafforzate a Roma la sorveglianza armata al Colosseo è Fori Imperiali l’economia il presidente della BCE Mario Draghi ottimistainterna continuo a sostenere l’espansione aggiungere gradualmente l’inflazione la Banca Centrale Europea che oggi ha lasciato i tassi di interesse invariati con il tasto principale che resta fermo allo 0% quello sui prezzi di marginali allo 0,25% è quello più depositi a meno 0,40 % potere a 0 a partire dal primo gennaio gli acquisti netti dibond i tassi di interesse rimarranno fermi fino all’estate del 2019 del consiglio di bilancio per 50 TDI del anche se continuerà ad investire i titoli in portafoglio ancora a lungo dopo che saranno risaliti tassi la bici e Investire in bond che hai in portafoglio alla scadenza con titoli della stessa giurisdizione Cambiamo argomento delibera della di Palazzo Madama al ddl anticorruzione il maxiemendamento interamente sostitutivo del ddl su cui il governo a posto la fiducia 162 East il Consiglio d’Europa intanto invito Alitalia ad accelerare le riforme per combattere la corruzione riconoscendo che il paese ha fatto progressi nella prevenzione della corruzione nel sistema giudiziario ma Aggiungendo che molto resta ancora da fare la camera conferma la fiducia al Governo sul decreto legge fiscalenotizie in chiusura nonostante le proposte annunciate dal Presidente Macron è la situazione di emergenza provocata dell’attentato terroristico di Strasburgo diversi rappresentanti leggi razziali in una delizia per l’invito del governo a rinunciare alla manifestazione di sabato in una conferenza stampa bersaglio il collettivo Ha dichiarato che sarà in piazza per chiedere in meno tasse e la fine dei privilegi è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa