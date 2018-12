Ultime Notizie Roma del 13-12-2018 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Il commissario europeo moscovici dopo il faccia a faccia di ieri tra junker il premier Conte che ha offerto di tagliare il deficit dalle 2:00, 4 al 2,04% frena quello di ieri è una passo nella giusta direzione ma ancora non ci siamo ci sono ancora dei passi da fare Forse da entrambe le parti la Francia invece può sposare il 3% Ma la gradazione deve essere la più limitata possibile temporanea si dice premier Di Maio e Salvini esprimono fiducia nel lavoro di contengono con convinzione la nostra proposta Perché teniamo Fede dicono a ciò che avevamo promette cittadini il leader del PD candidati alla presidenza della commissione europea Weber giudica Positiva la disponibilità al dialogo oggi il ministro Tria Bruxelles ospedali riuniti di Ancona calcola la discoteca Lanterna Azzurra Corinaldo 13riparto per accudire stato dimesso tre fatti altri sono in terapia intensiva è uno solo di essi è in ventilazione assistita ma sveglio tutti stanno migliorando Ma la prognosi resta riservata ha Donald Trump rompe il silenzio all’indomani della condanna a tre anni del suo avvocato e Scarica su di lui ogni responsabilità di eventuali reati non ho mai ordinato Michael corna di violare la legge lui è un avvocato e si suppone che conosca legge si chiama consiglio dell’avvocato è un avvocato ha una grande responsabilità in caso di errore è il motivo per cui sono pagati affittato Trump in Italia una notizia che arriva da Roma Il tribunale ha condannato a 3 anni e sei mesi Raffaele Marra e capo del personale del comune nell’ambito del processo che lo vedeva accusato di corruzione sto deciso la seconda sezione penale nel procedimento era coinvolto anche i costruttori Sergio Scarpellini morto il 20 novembre scorso che avrebbe dato nel 2013 quasi €370000 a Marra all’epoca direttore degli uffici politiche abitative deciso un risarcimento di €100000 per Roma capitale è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa