Ultime Notizie Roma del 13-12-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura andiamo nel Regno Unito dove le elezioni di ieri hanno consegnato la vittoria Boris Johnson vincente con una larghissima maggioranza assoluta questo misero a Johnson le chiavi di downing Street per i prossimi cinque anni e lascia passare per una brexit perché ha 3 anni e mezzo del referendum nel 2016 diventa irreversibile le previsioni dei sondaggi hanno trovato conferma allo spoglio consegnando al partito conservatore del premier per 168 seggi su 650 un risultato che non si vedeva dai tempi di Margaret Thatcher e segna invece la disfatta peggiore da decenni per il labour partySterlina in immediato rialzo su dollaro ed euro dopo il network ID Apple sul Trionfo dei tori di Boris Johnson alle elezioni risultato che mette fine alle 7 sulla brexit e allontana L’ombra della partita attrazione socialista di Jeremy corbyn è temuto dai mercati e nel mondo del grande business per il suo programma radicale in politica economica e sociale la divisa britannica guadagni all’una 85% sul dollaro e 1:09 % sull’euro delibera del presidente statunitense oltre all’accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina lo riporta l’agenzia Bloomberg l’accordo commerciale tra due paesi a cui Donald Trump ha dato il via libera evita l’entrata in vigore dei nomi americani sul made in China che sarebbero dovuti scattare il 15 dicembre della crisi Libica il generale haftar annunciato ieri sera l’avvio di quella che ha definito ladecisiva per strappare Tripoli al governo di accordo nazionale di fai essere il generale haftar comandante del cosiddetto esercito Nazionale libico esortato i suoi a liberare la capitale del terroristi e traditori portando a termine un’offensiva lanciata fin dal 4 aprile scorso trasporti in chiusura calcio ed Europa League Lazio eliminata ieri dalla competizione dopo la sconfitta in trasferta sul campo francese del rene per 2 a 0 La Roma ha pareggiato 2-2 allo stadio Olimpico contro il Wolfsburg ma passa il turno come seconda delle girone dietro al Istanbul basaksehir che ieri ha battuto in trasferta per 2 a 1 I tedeschi del Borussia monchengladbach è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa