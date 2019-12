Ultime Notizie Roma del 13-12-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio le elezioni britanniche consegna una Boris Johnson nei Tori secondo gli exit poll un’ampia maggioranza assoluta Westminster le chiavi di downhill per i prossimi cinque anni e il lasciapassare per una brexit che ha 3 anni e mezzo dal referendum del 2016 diventa irreversibile secondo gli exit poll diffusi della BBC il partito conservatore passato 368 6D su 650 mentre il labour party di Jeremy corbin ne vengono attribuiti solo il 191 e guerra all’interno del Lavoro mangiare mi corbin mi manda le dimissioni Non guiderà il partito in un’altra elezione ma per ora resta in parlamento e Guida al lavoro in una fase di riflessione fanno sapere intanto La sterlina Vola sulle dollari sulledopo una lunga discussione conclusa all’una di notte il vertice europeo ha raggiunto un accordo a-27 per il raggiungimento dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione Europea entro il 2050 la Polonia paese ancora fortemente dipendente dal Carbone Non ha aderito avrà tempo fino a giugno 2020 per decidere sulla sua adesione alla strategia destinata a fare dell’Unione Europea la regione al mondo a zero emissioni oggi l’attenzione avv Rossella si sposta sulle questioni economiche il premier Giuseppe Conte ha già preannunciato il suo dissenso sulla proposta di bilancio europeo avanzata dalla presidenza finlandese volge al termine intanto la k 25 a Madrid dove i negoziati sembrano ancora in alto mare dopo 10 giorni di lavoro tra i dossier aperti alla conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici la riduzione dei gas serra e i finanziamenti ai paesi più vulnerabili intanto gli attivisti del Movimento globale fridaysforfuture ispirato dathunberg esclusi dalla top 25 hanno indetto per oggi via Twitter uno sciopero mondiale per il clima Greta e attesa Torino dove ad accoglierla ci sarà anche la sindaca Chiara appendino lo sport in chiusura calcio ed Europa League Lazio eliminata ieri sera sconfitta dalle renne in terra francese per 2 a 0 La Roma ha pareggiato 2-2 contro wolfsberg allo stadio olimpico della capitale passa il turno e sedicesimi di finale è tutto della redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa