Ultime Notizie Roma del 13-12-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Ben ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio Andiamo in Gran Bretagna le elezioni hanno consegnato ha Boris Johnson e ai Tori la vittoria ampia maggioranza assoluta mister e le chiavi Downey Street per i prossimi cinque anni nonché il lasciapassare per una brexit che ha 3 anni e mezzo dal referendum del 2016 diventa adesso irreversibile il partito conservatore incazzato 366 su650 mentre al Labor di Jeremy corbin e vengono attribuiti circa 200 e guerra all’interno della board parti ma Jeremy corbin di mandare dimissioni Non guiderà il partito in un’altra elezione ma per ora resta in parlamento e guiderà il lavoro in una fase di riflessione fanno sapere dal partito Intanto La sterlina vola sul dollarol’Euro dopo una lunga discussione conclusa all’una di notte il vertice europeo ha raggiunto un accordo a 27 per il raggiungimento dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione Europea entro il 2050 la Polonia paese ancora fortemente dipendente dal Carbone Non ha aderito avrà tempo fino al giugno del 2020 per decidere sulla sua adesione alla strategia che renderà l’Unione Europea la prima regione al mondo a zero emissioni oggi la tensione a Bruxelles si sposta sulle questioni economiche il premier Conte ha già preannunciato il suo dissenso sulla proposta di bilancio europeo avanzata dalla presidenza finlandese la politica interna i senatori pentastellati Ugo Grassi Francesco urraro e Stefano lucidi hanno annunciato l’uscita 5 Stelle per passare alla Lega Di Maio attacca chiedendo anche un listino prezzi sul mercato delle vacche si fanno comprare da Salvini nelle stesse ore in cui viene indagato per abuso di ufficio legato all’usovoli di Stato quando era ministro dice Di Maio Salvini replica se c’è qualcuno che per salvare la poltrona ha tradito gli ideali sono Di Maio e Grillo andando con il PD Io sono concentrato sulla maggioranza che ho visto da Bruxelles il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte convocando per lunedì sera Palazzo Chigi un vertice con i capi delegazione dei partiti di maggioranza abruzzese si parla di Livia quest’oggi con un vertice tra il premier Conte Angela Merkel ed il presidente francese Emmanuel Macron obiettivo parti promotori insieme ad una posizione europea di fronte l’escalation e all’intervento della Turchia in asse con la Russia l’allarme è alto esclusa la via Militare si cercheranno difficile rilancio sul fronte diplomatico partite della conferenza in programma a Gennaio a Berlino Intanto il generale libico annuncia l’avvio di una battaglia decisiva per la conquista di Tripoli maltempo quest’oggi e per tutto il fine settimana con neve al nord Italiatemporali e venti forti al centro-sud nominata la tempesta di Santa Lucia colpirà in un modo o nell’altro gran parte della penisola ieri sera e sindaci di Roma e Napoli hanno ordinato per la chiusura di tutte le scuole dei parchi raccomandando di limitare gli spostamenti allo stretto necessario è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa