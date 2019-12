Ultime Notizie Roma del 13-12-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio dopo una lunga discussione conclusa all’una di notte il vertice europeo ha raggiunto un accordo a 27 per il raggiungimento dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione Europea entro il 2050 la Polonia paese ancora fortemente dipendente dal Carbone avrà tempo fino al giugno del 2020 per decidere sulla sua adesione alla strategia destinata a fare dell’Unione Europea la prima regione al mondo a zero emissioni oggi l’attenzione abruzzese si sposta sulle questioni economiche il premier Giuseppe Conte ha già preso un corso di sesso sulla proposta di bilancio europeo avanzata dalla presidenza finlandese abruzzese si discute anche di Livia con un vertice tra il premier è Giuseppe Conte alla cancelliera tedescala Merkel ed Emmanuel Macron e per farsi promotori insieme di una posizione europea di fronte alle scale Shaun e all’intervento della Turchia in asse con la Russia nel paese nordafricano l’allarme è al esclusa la via Militare si batterà quella diplomatica Intanto il generale haftar annunciato l’avvio della battaglia decisiva per la conquista di Tripoli il presidente statunitense Donald Trump benedice il mio accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina che evita l’entrata in vigore il 15 dicembre dei nuovi dazi americani su 160 miliardi di dollari di prodotti cinesi secondo indiscrezioni il Tycoon ha dato il suo via libera all’intesa raggiunta dai negoziatori delle due superpotenze economiche un accordo che ora deve essere formalizzato con l’autorizzazione di Pechino e la firma ufficiale intanto a sorpresa la commissione giustizia della camera statunitense ha rinviato il voto solo in ufficio ma è di Donald Trump di mezza giornata dopo quasi 15 ore di dibattito parliamo dell’Italia i suoie quelli di Air Italy Quest’oggi a rischio per lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dai sindacati mentre si attende l’arrivo del neo commissario Giuseppe leogrande la cui nomina non è stata ancora ufficializzata il governo Continua a lavorare sulla ex Ilva arcelormittal con i sindacati che tengono il punto sul agli esuberi oggi nuovo incontro al Ministero dello Sviluppo Economico la tempesta di Santa Lucia Sud Italia ondata di maltempo da nord a sud neve e piogge sulle regioni settentrionali temporali e venti forti al centro-sud ieri sindaci di Roma e Napoli hanno ordinato per oggi la chiusura di tutte le scuole dei parchi raccomandando di limitare gli spostamenti allo stretto necessario è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa