Ultime Notizie Roma del 13-12-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno le donne che vorrebbero lavorare fino al nono mese di gravidanza prendere il congedo di maternità obbligatorio di 5 mesi esclusivamente dopo il parto quando fare domanda all’INPS prima dei due mesi che precedono la data presunta del parto lo capisce L’Istituto nazionale di previdenza in una circolare sulla mamma della legge di bilancio per il 2019 che prevede la possibilità di lavorare fino al nono mese di gravidanza di astenersi dal lavoro nei 5 mesi successivi al parto il medico deve certificare che non si arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del bambino andiamo a Taranto da domani non potrà più essere usato l’alto forno 2 del siderurgico il giudice ha firmato l’ordine di esecuzione di spegnimento Facendo seguito alla decisione di 3 giorni fa di rigettare la proroga dellad’uso chiesta dai commissari Ilva scadono oggi tre mesi concessi dal tribunale per ottemperare alle prescrizioni di automazione del campo di colata domani di prendere lo spegnimento interrotta a settembre i commissari starebbero preparando un nuovo ricorso Cambiamo argomento il premier Conte nel suo intervento al eurosummit chiede la modifica del punto 2 delle conclusioni in modo da dare atto che c’è ancora da lavorare per la revisione Del Mes modifiche per inserire del testo di passaggio chiediamo all’eurogruppo di continuare a lavorare al pacchetto di riforme del presidente dell’eurogruppo Mario contento Intanto ti aspetta che la ratifica della riforma del mese all’inizio del prossimo anno ultime notizie in chiusura la Regione Siciliana dovrà trovare ea postare nell’esercizio finanziario per il 2019 le coperture pari a 1,103 miliardi di euro nel Davanzo quanto si legge nella relazione della Corte dei Conti un altro miliardo dovrà essere coperto negli esercizi considerati nel bilancio di previsione e non oltre la durata della legislatura regionale si stigmatizza poioperandi della regione che sopra i sistematicamente alla gestione di viaggi una quota rilevante degli accantonamenti di legge generando in propria capacità di spesa intanto a Catanzaro risultano indagati 29 consiglieri su 32 per truffa avrebbero percepito il gettone di presenza senza presentato Grazie per averci seguito news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa