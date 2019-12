Ultime Notizie Roma del 13-12-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio redazione in studio Giuliano Ferrigno andiamo in Gran Bretagna d’apertura perché poi Johnson ha stravinto le elezioni va quindi a Buckingham Palace dalla regina Elisabetta che gli affiderà l’incarico abbia provocato un terremoto commenta sottolineando come ci sarà la brexit entro il 31 gennaio il segretario del PD Zingaretti definisce fragile La proposta che era arrivata dai Labor mentre Conte assicura governo sta tutelando i connazionali che vivono in Gran Bretagna Anche la Merkel e di Chiara che ci sarà una stretta collaborazione con Boris Johnson La sterlina Intanto vola su l’euro e sul dollaro prima aprire la pagina dedicata alle notizie che arrivano dall’estero spazio la politica di casa nostra il premier e del suo intervento alla eurosummit ha chiesto una modifica del punto 2 delle conclusioni in modo da dare atto che c’è ancora dallaper la divisione delle messe la modifica per inserire nel testo il passaggio chiediamo a loro gruppo di continuare a lavorare al pacchetto di riforme il presidente dell’eurogruppo intanto si aspetta che la ratifica della riforma del Mer all’inizio del prossimo anno non si impegna raggiungere l’accordo commerciale con gli Stati Uniti ha fatto che sia di beneficio reciproco lui stanno sul fatto che sia stato trovato meno la portavoce del Ministero degli Esteri si sofferma sul Euforia delle borse un appena si sono diffusi report sull’approccio alla fase 1 i principali mercati azionari negli Stati Uniti ed Europa hanno avuto un balzo ciò dimostra che ora torno con i negoziati in ufficio per le tue reazioni e la loro gente neanche quello che la comunità internazionale vuole concludi la portavoce l’ultima notizia in chiusura L’uomo che minacciava con un coltello una pattuglia di poliziotti alla défense il quartiere degli affari alle porte di Parigi sarebbe stato ucciso dalle forze di polizia che erano riuscite a neutralizzarlo lo confermano i media francesi e tutto grazie per averci seguito negli Usa il turno alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa