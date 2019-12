Ultime Notizie Roma del 13-12-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio Boris Johnson ha stravinto le elezioni e si è recato dalla regina Elisabetta per l’incarico e conservatori britannici hanno ottenuto 365 seggi su 650 in Parlamento con una maggioranza di 80 seggi labbro parti si ferma 203 ci sarà la brexit entro il 31 gennaio annuncia Johnson corbin revoca dimissioni a inizio 2020 il Consiglio Europeo ribadisce l’impegno ad un ritiro ordinato era in vita ha una ratifica puntuale il presidente statunitense Donald sottolinea Adesso è l’ora di un grande accordo commerciale la cancelliera tedesca Angela Merkel e specifica i negoziati per le relazioni saranno complicati dalla Francia parla il presidente Macron e in Parlamentocani colorati fichi subito l’accordo il premier italiano Giuseppe Conte assicura che il governo Tutela i connazionali oltremanica La sterlina vola intanto su euro e dollaro con la foto della commissione giustizia della Camera dei rappresentanti Donald Trump diventa il terzo presidente della storia di essere messo in stato di accusa Anche se ancora manca il voto dell’aula la commissione ha buttato prima l’articolo che contempla l’accusa di abuso di potere da parte di Trump poi quello dell’accusa di ostruzione al congresso e due articoli sono passati con voto della maggioranza dei democratici e il no dei repubblicani dobbiamo continuare a difendere il pianeta non ci sono opzioni il 2020 è l’anno dell’azione così Greta thunberg sul palco del presidio dei fridaysforfuture nel centro di Torino la sedicenne svedese personaggio dell’anno per il time si indossa la cerata gialla il cappellino grigio con cui è immortalata sulla copertina del libro La nostra casa in fiamme a Giovanni entrata al Teatro Regiopresente anche la sindaca Chiara appendino che si è spostata per Torino a bordo di una Tesla elettrica di colore blu guidata dal padre a Roma la protesta dei presidi le scuole della capitale sono state chiuse con un po’ di pioggerella il danno di immagine e Altissimo Invece dovevano essere immobilizzati municipi con i loro uffici tecnici per verificare l’esponente dell’Associazione Nazionale presidi di roma-marconi nell’ordinanza c’è Invece scritto che i presidi devono presidiare gli istituti un’espressione vaga e ambigua che non c’è nel contratto sottolinea no scuole chiuse anche a Napoli isolate Ischia e Procida allerta in Sardegna per neve al nord causa maltempo nel fine settimana poi torneranno ancora le piogge a partire dalla prossima settimana è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa