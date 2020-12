Ultime Notizie Roma del 13-12-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio da oggi Basilicata Calabria Lombardia e Piemonte saranno zone gialle e l’Abruzzo torna arancione Mentre il governo ed esperti continuano a raccontare ovunque prudenza si intensificano shopping spostamenti con l’avvicinarsi del Natale Ma l’ultimo lancio del coronavirus in Italia parla di 19903 contagi e 649 morti per questo il governo di conferma la linea del rigore e le deroghe si preannunciano comunque minime hanno dato per gennaio inizio delle vaccinazioni anti covid a Cortina flash mob di negozianti chef maestri di sci contro il dpcm altri comuni frenano la novità I morti di coronavirus nel mondo super in mezzo per gli Stati Uniti sempre in testa ai paesi più colpiti con un record di 16 milioni di casi un milione solo negli ultimi quattro giorni Domani al via la vaccinazione di massa dopo l’ok in Europa dov’è l’Italiala Gran Bretagna il record dicessi sono le restrizioni ancora al centro del dibattito in Germania oggi è Angela Merkel incontra i governatori dell’under che potrebbero reintrodurre unlock da un severo entro mercoledì quella del Sud Intanto è alle prese con una inaspettata terzo Ondata epidemica vive Movimento 5 stelle con movimenti locali e sardine si incontrano oggi in versione virtuale per iniziare a definire un programma come vista delle regionali in Calabria del 14 febbraio 2021 e giungere all’individuazione di un candidato intanto persistono le fibrillazioni nel governo con il premier Conte che profila un nuovo inizio dopo la pandemia Italia viva che minaccia di ritirare i suoi ministri il PD che vorrebbe una guida più condivisa i 5 Stelle che alzano la posta sul piano di rilancio Gianni Cuperlo presenta su Facebook una nuova proposta politica interna Alpi che rappresenti l’aria più radicale nel giorno dei funerali di Paolo Rossi a cui tanti Italiani hanno assistito con commozione è stata svaligiata la sua casa di Bucine Nella campagna toscana Il furto è statoCerto da un collaboratore della famiglia Poi la moglie Federica rientro da Vicenza si è trovata di fronte nell’agriturismo a un caos chiari segni di un furto di cui non è ancora stata quantificata l’entità di sicuro manca l’orologio del calciatore è un centinaio di euro in contanti per entrare i ladri avrebbero forzato una finestra dell’abitazione Londra ripieni inaccettabile Allo stato attuale l’offerta dell’Unione Europea nei negoziati per un accordo commerciale brexit proseguono durante la notte l’ho detto ieri sera una fonte del governo britannico il primo ministro Non lascerà nulla di intentato in questo processo ma è assolutamente chiaro qualsiasi accordo deve essere Ecco e aspettare la fondamentale posizione per cui Regno Unito sarà una nazione sovrana entro tre settimane intanto la Royal Navy schiera 46 unità nel canale della Manica per proteggere le sue aree di pesca in caso di uno di oggi Ursula von der leyen e Boris Johnson prenderanno la decisione finale scontri in diverse città americane dove i sostenitori di Donald Trump protestavano contro la decisione della Corte Suprema di respingereultimo ricorso contro l’esito delle elezioni presidenziali tensione a Washington dove a due passi dalla Casa Bianca la polizia è dovuta intervenire con i gas lacrimogeni a Olimpia la capitale dello stato di Washington sono stati anche degli spari partiti da un gruppo di manifestanti pro-trump verso alcuni contestatori intanto ha suscitato sdegno sui social l’apparizione di Trump senza mascherina sulla tribuna dello stadio dell’accademia di West Point dove c’è scritto una partita di football e dopo il maxi raduno di sabato scorso finito a pugni e calci al Pincio ieri a Roma ci sono state altre Delizie tra adolescenti una Roma l’altra Venezia a Villa Borghese dei gruppi di giovani si sono fronteggiati e picchiati dieci di loro sono stati fermati a pochi passi dal ponte di Rialto invece c’è stato un altro parapiglia tra adolescenti scatenato A quanto sembra da futili motivi tutti voi piano arrivo dei Carabinieri ed è tutto vi auguro una buona domenica e un buon proseguimento di Ascolta

