Ultime Notizie Roma del 13-12-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale domenica 13 dicembre Buonasera dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrara vaccini in apertura perché il commissario Domenico Arcuri assicura che si sta lavorando senza sosta perché si inizia a metà gennaio i primi ad essere vaccinati saranno gli operatori sanitari E chi è nel le somministrazioni nei 1500 gazebo a forma di fiori come il simbolo della campagna sparsi in tutta Italia da oggi in Basilicata Calabria Lombardia e Piemonte saranno zone Gialle l’Abruzzo torna arancione mentre ed esperti continuano a raccomandare ovunque prudenza grazie al passaggio di zona Coldiretti spiega che riaprono 94000 tra bar e ristoranti supereremo la tempesta e ne usciremo migliori a dirlo il premier Giuseppe Conte nel fare gli auguri al corriere delle mezzogiorno mentre la tensione nella maggioranza non si placa noi a differenza di altri dice Luigi Di Maio nonna minaccia mo le crisi di governo Mangiamo nel interlocuzione con con telo facciamo nell’ottica di fare il risultato non di sfasciare tutto con te Ti preparo Infatti ad aprire la verifica che potrebbe portare ad un rimpasto del Conte terra ma compreso Bettini del PD è chiaro Se cade questo governo in questa legislatura non potrei esserci n’è un altro meglio il voto di fronte al quale ognuno si assumerà le proprie responsabilità oggettiva di tutta la maggioranza che si può raggiungere subito e concretamente con 5 miliardi previsti in recovery un ulteriore miliardo e mezzo di aggiungere con la mammografia così una copertura per tutto il 2022 lo dichiara mattina Nardi del PD presidente della commissione attività produttive alla camera in questo modo si guarda essere approvata con un emendamento alla manovra la proroga riguarderebbe opere che inizino nella prima metà del 2022 comprendono i costi Nella seconda metà dell’anno ultime notizie in chiusura andiamo in Germania è stato deciso il più duro a partire dal 16 dicembre lo spiega Angela Merkel in una conferenza stampa al termine del vertice confermando che il commercio al dettaglio sarà fermato dal 16 dicembre al 10 gennaio le misure stabilite il 2hanno Agira sufficienza si assiste di nuovo ad una crescita esponenziale del contagio dobbiamo Che sistema sanitario e molto affaticato serve un’azione urgente aggiunge Merkel L’obiettivo è che si torni alla possibilità di ricostruire le catene di contatto che ti abbia un’incidenza di Massimo 59 casi su 100.000 in estate giorni e dati anche i fuochi d’artificio per capodanno è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

