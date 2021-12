Ultime Notizie Roma del 13-12-2021 ore 13:10

romadailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio i vigili del fuoco dopo aver scavato tutta la notte hanno ritrovato i quattro corpi senza vita dei Dispersi nelle esplosioni a Ravanusa ad Agrigento i cadaveri erano sotto le macerie della palazzina di quattro piani crollata È salito così a 7 il bilancio delle vittime del crollo delle palazzine nella cittadina in provincia di Agrigento al momento non è da prendere in considerazione alcune ipotesi di anticipo delle vacanze natalizie così il Sottosegretario all’istruzione Rossano Sasso sottolineando che la percentuale delle classi che ad oggi sono costrette alla didattica a distanza sei ridotta non più del 5% a livello nazionale proseguono Intanto i controlli sul rispetto delle norme anti covid nel fine settimana i Nas hanno chiuso 8 locali ha scoperto di essere positivo al covid E comunque imbarcato Sul volo per Bruxelles che aveva prenotato la farmacia in quello eseguito ilcapendo le sue intenzioni ha lanciato l’allarme le forze dell’ordine che hanno bloccato il volo hanno fatto scendere per poi denunciarlo protagonista dell’episodio avvenuto all’aeroporto d’Abruzzo a Pescara e un italiano di 51 anni residente in Belgio e domiciliato a Montesilvano in provincia di Pescara i carabinieri di Sarzana in provincia di La Spezia hanno inventato il progetto di un duplice femminicidio è stato arrestato un uomo di 50 anni che abbia intenzione di eliminare moglie suocera aveva contattato un sicario che si incaricarsi di farlo per €30000 l’uomo e adesso in carcere con l’accusa di duplice tentato omicidio secondo la 32esima edizione del rapporto qualità della vita del Sole 24 ore sono a Trieste Milano e Trento le province italiane al top della classifica è stata stilata Secondo te indicatori che se consumi a fare i lavori ambiente servizi demografia società e salute giustizia sicurezza cultura e tempo libero chiudono la classifica Trapani Foggia e Crotone ed è tutto Buon proseguimento discorso

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa