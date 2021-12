Ultime Notizie Roma del 13-12-2021 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno in apertura torniamo sulle esplosioni a Ravanusa i vigili del fuoco che stamattina hanno individuato ed estratto 48 di sotto le macerie dopo la deflagrazione è avvenuta sabato sera via Trilussa di ricerche sono proseguite per tutta la notte con l’aiuto di generatori elettrici volontari e soccorritori hanno scavato anche a mani nude tra le macerie è stato il cane Luna dei Vigili del Fuoco ad individuare dopo le 6:30 di questa mattina i quattro corpi senza vita in tanti periti esperti nominati ieri dal Procuratore di Agrigento sono già al lavoro per studiare le mappe delle reti del gas di Ravanusa a fare crollare Le palazzine thousand al momento 7 morti Sarebbe proprio una fuga di gas Anche se ancora non si ha certezza cosa l’abbia causata la vede con i contatti e ricavi in aumento mentre i casi di variante omicron in Italia sono ancora limitati si allarga la zona gialla Nel nostro paese dove dal 6 dicembre in vigore il super Green pass da oggi anche la regione Calabria passo in questa fascia di colore Dalla Zanna Bianca andando ad aggiungerti al Friuli Venezia Giulia La Provincia autonoma di Bolzano ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza disporre la zona gialla per la Calabria proroga l’aria gialla per ulteriori 15 giorni nel Friuli Venezia Giulia in zona giallo che mascherine devono essere utilizzati anche all’aperto ma un’ordinanza del governatore della Regione Calabria Roberto Occhiuto aveva disposto da lunedì scorso l’obbligo per tutta la popolazione over 12 di indossare la mascherina anche all’aperto su tutto il territorio regionale quindi vediamo della variante omicron non serve per il momento raccomandare la somministrazione di una quarta dose vaccino ha deciso il Ministro della Sanità israeliano in una riunione andata avanti nella notte per valutare la proposta del premier e Venete del suo ministro della Salute Come spiega il Times of Israel di comitato consultivo sulla gestione della pandemia Inoltre deciso di non ridurre da 6 a 3 mesi periodo tra la ricezione di una Seconda dose di vaccinazione una terza dose di richiamo la proposta era finalizzato ad aumentare più rapidamente l’immunità generale nella popolazione a causa della diffusione della nuova variante andiamo in Regno Unito in chiusura dobbiamo agire in fretta sulla omicron a causa del rischio di una crescita esponenziale dei contagi l’ha dichiarato il ministro della Salute britannico omicron ha sottolineato spiegando il rischio è legato a fronte di forme finora lievi Chi ha sviluppato i sintomi ha preso piede nel Regno Unito solo nelle ultime tre settimane fa già raddoppiando o triplicando ogni due o tre giorni di questo passo avremo un milione di infezioni entro fine mese se posso spiegarlo così aggiunto il ministro con Delta Consideriamo che il 2% delle infezioni finisca con un ricovero in ospedale a mettiamo geometra non sia meno grave del 50% Se si tratta del 1% di un numero molto più ampio si finisce sempre con un gran numero di ricoveri con un milione di ipotetiche infezioni da variante a microonde l’un percento venisse ricoverato ci sarebbero 10000 ingressi in ospedale alla fine Hai precisato il Guardian è tutto per il momento l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa