Ultime Notizie Roma del 13-12-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno secondo il monitoraggio quotidiano dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in auto regioni sale la percentuale di posti nelle terapie Intensive preoccupati da parte di pazienti covid nella provincia autonoma di Trento la percentuale arriva al 20% nelle Marche al 14% nel Lazio il 12 in Piemonte Umbria al 8% in Campania e Sicilia Toscana al 6% il tasso occupazione scienze invece in Calabria al 11% in Liguria il 12 e Bolzano al 19% restano stabili Oltre la soglia del 10% Friuli Venezia Giulia 15% in Veneto 13 % invece le regioni il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti in aria medica o non critica da parte dei pazienti covid durata della pubblica amministrazione di Bolzano al 18% della Calabria il 17% della pubblica amministrazione di Trento al 16% Emilia Romagna e Sicilia al 11% andiamo nel Regno Unito la Gran Bretagna sta affrontando l’emergenza nella dura battaglia contro la nuova variante omicron l’ha detto il premier britannico Johnson tramite un messaggio televisivo rivolto Alla nazione dopo che livello di allerta è stato aumentato da 3 a 4 ci segnalano 1239 nuovi casi omicron quasi il doppio rispetto ai 633 del giorno prima che te la prima volta si segnalano anche i ricoveri non sono ricordato che due dosi non sono sufficienti a fornire livello di protezione è necessario e annunciato che a tutti gli adulti sopra i 18 anni verrà offerto una dose di richiamo prima della fine dell’anno a condizione che siano trascorsi tre mesi da loro Seconda dose fatto adesso la dose Booster Fatelo per voi per gli amici per i familiari per proteggere le nostre Libertà il nostro modo di vivere il nostro lavoro il messaggio del primo ministro inglese che abbiamo argomento mentre il tasso di disoccupazione scende al Lotto del 29 * 100 meno 1,3 punti in particolare tra i giovani tra i 15 e 24 anni Cala al 26,9% per reso noto l’Istat il periodo Mostra una marcata diminuzione del numero delle persone in cerca di occupazione che scendono a 2256018 108.000 in un anno tale riduzione invalidi soprattutto gli ex inattivi con precedenti esperienze di lavoro e disoccupati di breve durata cerca di lavoro da almeno 12 mesi sono invece gli avevi crescita + 22000 + 1,7 % in un anno e arrivano a rappresentare il 58,6% dei disoccupati più 7,9 punti per un totale di un milione 300 + 2000 persone portiamoci negli Stati Uniti in chiusura almeno 8 persone nella fabbrica di candele a me feel the sono morte tra le decine di vittime diverse contee del Kentucky a causa della serie di tornado che ha devastato il midwest e nei giorni scorsi qualcosa che li di noi sul tennis fila al Kansas Missouri e il Mississipi lo stato di gran lunga più colpito da questo insolito sciame di almeno 30 tornado e certamente il Kentucky il governatore aveva comunicato sabato che sono 40 delle 110 persone che lavoravano nella fabbrica di candele in quel momento erano stati messi in salvo Ma domenica l’azienda confermando le 8 vittime accertate ha comunicato più di 90 degli altri lavoratori presenti al momento in cui il tornato indeciso lo stabilimento erano stati realizzati è tutto grazie per averci seguito le news e torna nella prossima edizione

