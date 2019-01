Ultime Notizie Roma del 14-01-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale lunedì 14 gennaio Buon inizio di giornata e di settimana da parte di Francesco Vitale arriverà Oggi l’Italia con un volo partito ieri sera dalla Bolivia l’ex terrorista Cesare Battisti arrestato due giorni fa dall’interpol sarà preso in consegna dal gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria è prodotto il carcere di Rebibbia a Roma ad attendere Il suo arrivo all’aeroporto di Ciampino ci saranno anche Salvini Bonafede sconterà Vergassola si cura il Ministro della Giustizia migranti decreto sicurezza oggi al centro degli incontri che avranno Salvini con Abramo volute con te col commissario europeo e con lanci poi da domani il premier sarà in Niger e Ciad snodi cruciali per le rotte di migrazione sull’incontro di Conte con i sindaci Salvini metti in chiaro del decreto sicurezza non si cambia mezza, appuntamento al consiglio dei ministri di giovedì per il decreto nessun reddito di cittadinanza e pensione a quota 100 La conferma arriva da Salvini che Rivendicalibero tenuti fondi per i disabili collegata al provvedimento anche le norme per regolare il lavoro dei Raider oggi riunioni tecniche e mescola ragioneria TAV David punta referendum perché Di Maio non esclude gelateria Milk unicamente la Turchia se colpisce i curdi così Trump sottolineando che è iniziato il ritiro delle truppe americane dalla Siria decisione che ieri è stata criticata dalla rabbia Saudita secondaria da favorire Iran e Russia le teniamo intanto annuncia di aver colpito obiettivi iraniani in Siria è andato bene il secondo intervento di chirurgia vascolare la gamba sinistra per Angela Grignano la 24 anni siciliana rimasta gravemente ferita nell’esplosione causato da una fuga di gas nella zona dell’Opera Parigi in cui hanno perso la vita 4 persone che i medici sono ottimisti afferma il fratello della giovane lo sport il Napoli batte da 0 a Sassuolo negli ottavi di finale di Coppa Italia si qualifica per i quarti dove affronterà il Milan troverà invece la Lazio l’Inter che ha eliminato perché due il Benevento Attendo invece l’esito di Roma è in testasera la Fiorentina che si imposta 2 a 0 sul Torino oggi in campo anche Cagliari Atalanta la vincente sfiderà la Juventus e ci fermiamo qui informazione Torno più tardi Buona giornata e buon proseguimento di ascolto

