Ultime Notizie Roma del 14-01-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione e da Francesco Vitale in studio Arriverà oggi in Italia con un volo partito ieri sera dalla Bolivia Cesare Battisti l’ex terrorista arrestato 12 gennaio dall’interpol sarà preso in consegna dal gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria portato il carcere di Rebibbia Roma ad attendere il tuo arrivo all’aeroporto di Ciampino in tarda mattinata anche il Ministro dell’Interno Matteo Salvini quello della Giustizia Alfonso Bonafede che ieri ha assicurato sconterà l’ergastolo nessun passaggio dalla Brasile quindi mal arrivo diretto dalla Bolivia dopo che paese emesso un decreto di espulsione immediata per Battisti Cambiamo argomento o un aereo Boeing 707 si è schiantato nell’aeroporto di farai nella provincia di alborz non lontano da Teheran il pilota del Cargo sarebbe atterrato nell’aeroporto sbagliata avrebbe perso il controllo del velivolo sfondando il muro di cinta dello Scalo finendo controGrazie di un complesso residenziale L’aereo Sì e poi incendiata la pirateria TV in gravidanza le aziende di settore ma soprattutto al paese lo sostiene a Sky Tg24 Vito Crimi Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Con delega all’informazione all’editoria con questa pratica è legale ricorda Crini andiamo a uccidere un mercato virtuoso e di sviluppo d’autore e non è solo la Direttiva sul copyright europea di tutti parlano che serve per te l’hai detto tu uno di questi temi e la così detta Titti TV in cui oggi molti sentono parlare perché la chiamo del Pezzotto Cioè non Tiziana che consente di ricevere tutti i canali a pagamento gratuitamente o posso veramente dire quello che succede che il molti non si rendono conto è un reato questa operazione va a toccare il mercato di quei produttori di prodotti audiovisivie cinema serie film eccetera e in qualche modo non si va solo a commettere un reato toccando le tasche come molti pensano di dei grandi produttori e delle grandi multinazionali no dentro quelle motivazioni sono dei produttori ci sono dei Lavoratori sono degli impiegati c’è gente che fa dalle riprese artistica tutte queste persone lavorano al momento in cui si commette un reato si va ad incidere su quel mercato di impedisce lo sviluppo cronaca paura per due casi di meningite uno a Firenze e l’altro a L’Aquila nel capoluogo Toscano una ragazza di circa 25 anni è stata ricoverata nella serata di domenica nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Careggi secondo quanto si apprende da fonti sanitarie le sue condizioni sono gravi sono già state avviate le procedure per individuare il ceppo del meningococco è la profilassi prevista in questi casi in Cina in piena guerra didattico gli Stati Uniti il governo rende noto che nel 2018 le esportazioni della Cina sono aumentate del 7Bravo 1 % e le impostazioni del 12,9% i dati segnano un rallentamento della crescita commerciale cinese nel 2017 le esportazioni salirono del 7,9 le importazioni del 15,9 rispetto all’anno precedente il surplus commerciale della Cina per gli Stati Uniti è salito alla cifra record di 323,3 miliardi di dollari nel 2018 i dati doganali rilasciati mostrano che le esportazioni verso gli Stati Uniti sono aumentate del 11,3 a 478,4 miliardi di dollari nonostante le tariffe punitive del presidente americano Donald Trump le importazioni di beni americani sono aumentati invece solo dello 0,7 rispetto al 2017 ciò riflette l’impatto di dazi di ritorsione cinesi l’incoraggiamento agli importatori ad acquistare di più dai fornitori non statunitensi Tuttavia i dati mostrano che le esportazioni di dicembre verso gli Stati Uniti sono diminuite del 3,5% ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto la linea può tornare

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa