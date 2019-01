Ultime Notizie Roma del 14-01-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio aereo con Battisti in volo verso l’Italia atteso nel pomeriggio a Ciampino l’ex terrorista dei proletari armati per il consumismo è stato catturato sabato sera a Santa Cruz della Sierra da agenti boliviani indietro l’input degli investigatori italiano secondo Fonti del Viminale dopo il suo arrivo sarà trasferito nel carcere di Rebibbia i medici dell’Ospedale per il giro in cui nel pomeriggio di ieri è stata operata Angela Grignano non salvato la gamba la ragazza Trapanese Lo ha reso noto Sabrina Giglia collega di Angela dopo aver appreso nelle condizioni di salute da parte del fratello della ferita Don Giuseppe Grignano La giovane è rimasta ferita nell’esplosione a causa di una fuga di gas di una panetteria nel centro della capitale francese dove hanno perso la vita 4 persone due pompieri una turista spagnola è una donna il cui cadavere è stato trovato sotto le macerie dell’edificio della ruotai feriti sono una cinquantina tra i quali 10 in gravi condizioni 5 Stelle stiamo governando insieme se su qualche punto non si trova l’accordo la via del Popolo è la via sopra la città la faranno gli italiani lo ha detto il Ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini e la scuola di formazione politica della Lega Aggiungendo che in Italia servono più energia e trasporti mi dicono che tutti sarebbero andati all’incasso ma non io che ma non parte lo rispetto così Matteo Salvini sempre in riferimento al Patto di governo con i cinque stelle un accordo che non sarà interrotto per fini turistici perché a me interessa il bene degli italiani ha spiegato il Ministro dell’Interno voltiamo pagina mi sono candidato per cambiare il PD non basta aspettare gli errori di chi governa affinché gli italiani torni non votare per noi è una totale illusione e non affrontare la realtà così il governatore della regione Lazio Nicola Zingaretti intervenendo a in mezz’ora in più su Rai 3 quello che manca oggi è un’alternativa credibile a questo governo ed è qui il nostro ruolo non dobbiamo sceglierci rimanere ferma capire perché gli elettoriChiama abbandonato costruire un’alternativa credibile ha sottolineato zingari cambiamo decisamente argomento Storia di una giovane cronista alle prese con il lavoro flessibile senza stipendio che per sopravvivere nella giungla del precariato come lei stessa dice scegli di inventarti una missione speciale per riuscire a guadagnarsi il Sacro traguardo della funzione il servizio di Fabrizio Silvestri dagli anni 90 ad oggi il genere chick-lit è il più amato tra le lettrici di tutto il mondo complice forse il post femminismo o quella idea della donna in carriera negli anni 90 il genere letterario è andato nei paesi anglofoni come sottocategoria del romanzo rosa e in pochissimo tempo ho avuto un gran successo in tutto il mondo a distanza di decenni la letteratura per pollastrelle si È consolidata anche l’Italia dopo Bridget Jones e I Love Shopping sugli scaffali delle librerie a fare l’inviata specialissima libro d’esordio della giovane giornalista Rai Laura cervellione protagonista Elisa ungiovane rampante giornalista alla ricerca di un primo impiego che le permette di diventare una cronista fermata ma purtroppo non trova di meglio che uno stage non retribuito presso una TV privata Lisa come ci spiega l’autrice Laura cervellione deve trovare lo scoop perfetto per uscire dalla giungla del precariato questa ragazza giovane di belle speranze e al verde che uno stage non pagato per una televisione privata quindi è in nel pieno della fase del precariato C’è da dire che questo romanzo in realtà è divertente e esilarante dalla prima all’ultima pagina Elisa è una vera eroina che colora tutto con il suo approccio tenero e immediato all’esistenza Spero davvero che ti conquisti il vostro cuore che mi faccia divertire sicuramente Grazie Laura cervellione da Roma Fabrizio Silvestristudio È tutto Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa