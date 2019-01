Ultime Notizie Roma del 14-01-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli sono orgoglioso e commosso ferma il Ministro dell’Interno Matteo Salvini sull’arresto di Cesare Battisti La fuga è finita è stato arrestato alle 17:00 di sabato alle 22:00 in Italia Battisti camminava in una strada di Santa Cruz della Sierra nell’entroterra Boliviano non ha tentato la fuga agli agenti ha risposto in portoghese qua è stato portato in caserma la svolta da intercettazioni nelle indagini coordinate dalla Procura Generale di Milano soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte finalmente giustizia per le famiglie un risultato atteso da 40 anni con la vesto in Bolivia di Battisti e la sua tanto attesa e traduzione in Italia dopo 40 anni fadiari di chi è stato ucciso per mano dei proletari armati per il comunismo è arrivato il giorno della Giustizia anni di speranze e delusioni impegno in una battaglia ha mai chiesto Osama che ha sempre puntato a fare in modo che si riapre vista una volta per tutte le porte del carcere per l’ex terrorista che da quando è riuscito a fuggire dalla Francia ha vissuto godendo di una rete di protezione non da poco rete che ieri è caduta è fatta Credo sia la volta buona Forse davvero è una buona giornata Non oso pensare che ora possa trovare un escamotage sarebbe da scriverci un libro ha commentato a caldo Alberto torregiani il figlio di Pierluigi il gioielliere ucciso il 16 febbraio 1979 convinto che ormai la latitanza di Battisti sia finita ha subito un secondo intervento alla gamba Angela Grignano la 24 anni di Trapani è rimasta gravemente ferita nell’esplosione a Parigi sembra che l’operazione sia andata bene I medici hanno assicurato che l’operazione è andata più chebene Sono molto contenti ottimisti dice il fratello in piena guerra dei dati con gli Stati Uniti il governo cinese a Rende noto che nel 2018 le esportazioni della Cina sono aumentate del 7,1% delle importazioni del 12,9% i dati segnano un rallentamento della crescita commerciale cinese nel 2017 le esportazioni salirono al 7,9% e le importazioni del 15,9 rispetto all’anno precedente diventeremo economicamente la Turchia se colpisce i curdi creeremo una zona di sicurezza lo Twitta il presidente americano Donald Trump sottolineando che è iniziato il ritiro delle truppe americane dalla Siria resta il braccio di ferro nel governo sulla Tav Salvini punta sul referendum che ormai Di Maio non esclude con Movimento 5 Stelle stiamo governando insieme se su qualche punto non si trova l’accordo la via del Popolo è la mia sovrana la scelta la faranno gli italiani dice il leader della Lega Aggiungendo che in Italia servono più energiae trasporti e per ora ci fermiamo qui Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa