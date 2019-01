Ultime Notizie Roma del 14-01-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale saluto dalla redazione studio Roberta Frascarelli resta il braccio di ferro nel governo sulla Tav Salvini punta sul referendum ai tornei di Maio non esclude il MoVimento 5 Stelle stiamo governando insieme se tu qualche. non si trova l’accordo la via del Popolo è la mia sovrana la scelta la faranno gli italiani dice il leader della Lega dicendo che l’Italia servono più energia e trasporti intanto dopo la manifestazione chitarra Torino alla quale hanno partecipato anche esponenti della Lega il PD presenta una mozione in Senato per chiedere lo sblocco degli appalti è fatta Credo sia la volta buona Forse davvero è una buona giornata Non oso pensare che ora possa trovare un escamotage sarebbe da scrivere un libro ha commentato a caldo Alberto torregiani figlio di Pierluigi il gioielliere ucciso il 16 febbraio 79 convinto che ormai la latitanza di Battisti sia finita lui che durante la sparatoria rimapreferito al punto da perdere l’uso delle gambe ammetto di dover metabolizzare la notizia Sono talmente esausto di questa storia che adesso sono svuotato doveva succedere anni fa piacere mo economicamente la Turchia se colpisce i curdi creeremo una zona di sicurezza lo Twitta il presidente americano Donald Trump sottolineando che è iniziato il ritiro delle truppe americane dalla Siria i medici ci hanno rassicurato che l’operazione è andata più che bene Sono molto contento e ottimista siamo commossi da come il signore ha ascoltato le preghiere di tutte le persone che hanno pregato per Angela è come questo affetto ci sta sostenendo e ha condotto le mani dei medici lo dice padre Giuseppe il fratello sacerdote di Angela Grignano l’italiana rimasta ferita nell’esplosione a Parigi è operata alla gamba sinistra da Giuseppe al telefono da Parigi aggiungi ai medici hanno detto che sono riusciti a ricostruire tessuti Atelier più di quanto immaginavano i sono molto soddisfatti trasformare con voi la rabbia in soluzioni questa la frase chiave della lunga lettera I francesi diManuel macro Nell’attesa documento che dovrebbe essere la base per superare la crisi sociale in atto e avviare da martedì il grande dibattito Nazionale nel paese sui quattro grandi temi che animeranno il dibattito il presidente pone hai presi 32 domande in apertura Ma che non spiega che la Francia non è un paese come gli altri e che il senso delle ingiustizie più forte che altrove è morta 74 anni Giovanna regista coreografa moglie dell’attore Steve Buscemi il rappresentante della famiglia tesi Wolf ha confermato ieri sera il decesso senza specificare la data e le cause lei e Buscemi si erano sposati Nel 1987 e hanno avuto un figlio insieme nel 1990 è tutto per ora Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime news

