Ultime Notizie Roma del 14-01-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli testa alta pizzetto giubbotto Marrone senza manette ai polsi è sceso così Valerio che lo ha riportato in Italia Cesare Battisti a circondarlo un gruppo di poliziotti il Falcon 900 del Governo italiano era Decollato da Santa Cruz in Bolivia paese dove è stato arrestato l’uomo dopo una fuga dall’Italia durata 38 anni Battisti è smontato dal Falcon 900 atterrato della Bolivia circa 10 minuti dopo l’atterraggio alle 11:50 poco dopo l’apertura del portellone dell’aereo un gruppo di 7 agenti di polizia è salito sul velivolo mentre un’altra decina di agenti d’arte armadi di mitraglietta teneva i piedi della scaletta nel giro di qualche minuto lo ha fatto scendere dall’aereo ad attendere l’arrivo dell’ex terrorista all’interno dello Scalo di Ciampino e ministro dell’Matteo Salvini è il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede Battisti apparso tranquillo e non ha mai abbassato lo sguardo mentre procedeva scortato dagli agenti Spero di non incontrarlo da vicino ha detto il ministro Salvini Oggi ho proseguito penso che l’Italia debba festeggiare con troppo ritardo una giornata nel nome della giustizia del onore e della buon senso Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista in viaggio in auto verso Strasburgo comincia così la diretta Facebook annunciata da Di Maio ieri un evento tutto indirizzato sulla europeo in Oropa cambiale tratta ti ho sete la l’Europa non è colpa del 5 Stelle bisogna modificare i trattati sottolinea Di Battista viaggio di questa mattina e anche un viaggio in cui vi racconteremo un po’ di idee che abbiamo questa Unione Europea così com’è non va a firma di Maio ha acceso una sigaretta durante una seduta di ossigenoterapia e si è ustionata il volto le vie aeree è successo ad un72enne ospite di una struttura residenziale a Pieve Santo Stefano intorno alle ore 8:30 la donna è stata immediatamente soccorsa Sul posto sono arrivate ambulanza e automedica i sanitari del 118 valutate le sue condizioni hanno deciso il trasferimento in una struttura specializzata ed è così stato attivato l’elisoccorso Pegaso che ha trasportato la 72enne all’ospedale di Careggi a Firenze in codice giallo Sono in corso accertamenti per capire la dinamica esatta dell’accaduto invece Industrial comprali idromassaggio Jacuzzi una società di investimento del tuo mondo di Andrea Bonomi ha firmato l’accordo definitivo per l’acquisizione Jacuzzi Brenta fondata nel 1956 da una famiglia italiana è leader nel mercato europeo della Spa eco-leather in è quello americano Ambra Battilana Chiara Danese e Iman fadil alle 3:00 giovani testimoni chiave nei processi sul caso Ruby sono state estromesse dal processo sul caso Ruby terfoto di Silvio Berlusconi e di altri 27 imputati e non saranno più parti civili nel dibattimento lo hanno deciso i giudici della settima sezione penale di Milano accogliendo un istanza della Difesa dell’ex premier rappresentata dal legale Federico II ed è tutto Grazie dell’attenzione vediamo appuntamento alle prossime news

