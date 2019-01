Ultime Notizie Roma del 14-01-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli testa alta pizzetto giubbotto Marrone senza manette ai polsi è sceso così dall’aereo che lo ha riportato in Italia Cesare Battisti a circondarlo un gruppo di poliziotti Falcon 900 del Governo italiano era Decollato da Santa Cruz in Bolivia paese dove è stato arrestato l’uomo dopo una fuga dall’Italia durata 38 anni ora so che andrò in prigione ha detto Battisti parlando con i funzionari dell’antiterrorismo che lo hanno accolto a Ciampino l’ex terrorista e parto ora segnato ed ha ringraziato per come è stato trattato e per i vestiti più pesanti forniti in aereo Spero di non incontrarlo da vicino ha detto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini oggi ha proseguito penso che l’Italia debba a festeggiare con troppo ritardo il Ministro dell’Internohai avuto una lunga e cordiale costruttiva telefonata con il presidente del Brasile bolsonaro gli ha ribadito le norme Grazie a nome di 60 milioni di Italiani l’arrivo di Battisti in Italia un punto di partenza di un Italia che dà un segnale a questi signori che non possono restare impuniti così Luigi Di Maio in una Diretta Facebook In viaggio con Alessandro Di Battista verso Strasburgo in cui ricorda che ci sono tanti terroristi Rossi e neri ancora a piede libero non finisce con Battisti Questi signori devono sentire la pressione dell’Italia che finora ha accettato la qualunque cadavere di una donna di 43 anni è stato trovato nella sua abitazione a serrara Fontana nell’isola di Ischia Napoli La donna secondo la ricostruzione degli investigatori avrebbe avuto un litigio con il tuo compagno di 39 anni che è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di preterintenzionale non si esclude che la donna sia stata colta da un malore perché sul corpo non sono stati riscontratile contusioni o segni di violenza sarà l’esame medico-legale ad accertare le cause precise del decesso si valuta anche se la donna è finita con la testa a terra Donald Trump incalza i democratici Nancy e ciachea potrebbero mettere fine allo shutdown in 15 minuti A questo punto è colpa loro Twitta il presidente americano chiamando in causa la speaker della camera Nancy pelosi e il leader dei democratici in Senato Chuck schumer ho aspettato l’intero fine settimana e democratici devono tornare al lavoro il confine va messo al sicuro aggiungere Trump che citando Fox ricorda come i democratici Sono a Porto Rico mentre lo shutdown e al ventiquattresimo giorno da Tania col fiato sospeso per una tragedia che fa rivivere quella del piccolo Alfredino Rampi di Vermicino Julian a un bimbo di due anni e mezzo è caduto ieri nel primo pomeriggio in un pozzo di prospezione largo 25 cm e profondo 110 m mentre giocavanola proprietà di un familiare nella tierra di Total Anna vicino Malaga per tutta la notte oltre 100 persone per vigili del fuoco protezione civile e guardia civile hanno cercato invano di contattare i bimbi robot sceso con telecamere non è riuscito ad andare oltre i 78 mesi a causa di una frana e per ora è tutto dalla redazione pensamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa