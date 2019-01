Ultime Notizie Roma del 14-01-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione lunedì 14 gennaio in studio Giuliano Ferrino spazio un’informazione ti è arrivato in Italia Cesare Battisti il terrorista dei pattern catturato sabato in Bolivia dopo una fuga dall’Italia durata ha 38 anni 70 pizzetto giubbotto Marrone senza manette ai polsi matite sceso dal Falcon 900 del governo della riportati in patria e accennato anche un sorriso per ha portato nel carcere di Rebibbia dove sconterà l’ergastolo senza possibilità di benefici qui dovrebbe rimanere in isolamento per tre mesi per poi essere trasferito in un altro Carcere italiano di massima sicurezza ad attenderla Ciampino servono il guardasigilli buona fede il Ministro dell’Interno Matteo Salvini che si è augurato l’arresto di altre decine di delinquenti vigliacchi assassini le sue parole che sono in giro per il mondo a godersi la vita che mi addormento l’economia la crescita italiana rallenterà + 0,7 % nel 2019 dopo il più 0,9 x 6tappeto per il 2018 sono queste le prime riportato in un sondaggio condotto da Bloomberg altran 4 e il 10 gennaio fra 37 economisti per il 2020 il pile dovrebbe segnare un espansione dello 0,9% commissario moscovici intanto fa sapere che l’esecutivo Unione Europea continuerà a seguire da vicino alla situazione dei conti pubblici di 4 paesi Italia Francia Spagna e Grecia sui conti italiani ricorda siamo giunti ad un accordo è stato il trionfo del dialogo non era semplice non era la cosa più scontata ma è la migliore soluzione gli esseri la Spagna e col fiato sospeso per una tragedia che fa rivivere quella del piccolo Alfredino Rampi di Vermicino un bambino di due anni e mezzo è caduto ieri nel primo pomeriggio non posso di prospezione largo 25 cm profondo 110 m Mentre giocava nella proprietà di un familiare vicino Malaga per tutta la notte oltre 100 persone fra Vigili del Fuoco Protezione Civile guardia civile hanno cercato invano di contattare il bimbo kilombo sceso con telecamera non era riuscita ad andare oltre i 78 m a causa di una frana e lotta contro il tempo per riuscire adil bimbo l’ultima notizia in chiusura del morbillo continua a diffondersi in Europa complice l’insufficiente copertura vaccinale nella maggior parte dei paesi europei di focolai epidemici con molti continuano ad esserci nata litigare non riuscita ad eliminare o interrompere il contagio Attualmente come segnare il centro per il controllo delle malattie ci sono epidemie Romania Francia Grecia Italia nel 2018 sono stati 35 persone morte a causa del morbillo era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le muse e tornano la prossima edizione

