Ultime Notizie Roma del 14-01-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in apertura ancora una volta all’arrivo in Italia di Cesare Battisti il terrorista deepak catturato sabato in Bolivia dopo una fuga dall’Italia durata 38 anni testa alta. giubbotto Marrone senza manette ai polsi Battisti è scesa a Ciampino dalle Falcon 900 del governo che l’ha riportato in Italia hai accennato anche un sorriso Peccato poi portato nel carcere di Rebibbia dove scooter all’ergastolo senza possibilità di benefici qui dovrebbe rimanere in isolamento per sei mesi per poi essere trasferito in un altro carcere di massima sicurezza ad attenderlo c’erano il guardasigilli Bonafede Ministro dell’Interno Matteo Salvini augurato la presto di altre decine di delinquenti vigliacchi assassini che sono in giro per il mondo a godersi la vita la cronaca la situazione è all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli dopo il nuovoLamento di formiche una situazione non più tollerabile non si esclude l’ipotesi della necessità della riduzione dell’attività ospedaliera con chiusura parziale o totale di inserire parti con il trasferimento dei pazienti in altre strutture ospedaliere Per consentire una totale è definitiva Bonifica sto ferma il direttore generale della ASL Napoli 1 dell’ospedale Ha già provveduto a far chiudere tutte le Fessure dei muri nei soffitti e pavimenti ad ha rafforzato le operazioni di pulizia ieri abbiamo il dovere di attuare La brexit ora catastrofico per la democrazia lo ha detto la premier inglese per esame alla vigilia del voto dei comuni sulla ratifica del suo accordo con Bruxelles i presidenti della commissione europea junker e tutti hanno inviato Intanto una lettera la prendere in cui offrono maggiori rassicurazioni sul desktop per le frontiere irlandesi un meccanismo temporaneo che entrata in vigore solo se strettamente necessario notizie in chiusura andiamo negli Stati Uniti devo essere unicamente la Turchia se colpisce i curdi credevo una zona di sicurezza tu ti sta il presidente Donald trump. quando è iniziato il ritiro delle truppe americane della Siria Emiliala risposta di Ankara è un errore fatale identificare i curdi siriani con il pkk che è nella lista statunitense delle organizzazioni terroristiche Specola sua Branca siriana la Turchia combatte i terroristi non i curdi e si aspetta che gli Stati Uniti rispettino la partnership strategica e tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

