Ultime Notizie Roma del 14-01-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Enel studio Giuliano Ferrigno Cesare Battisti arrivato in Italia catturato sabato in Bolivia dopo una fuga durata 38 anni testa alta pizzetto e un giubbotto Marrone senza manette ai polsi Battisti acceso dal Falcon 900 del governo quella riportati in patria ed ha accennato anche un sorriso è stato portato nel carcere di Rebibbia dove sconterà l’ergastolo senza possibilità di benefici dovrebbe rimanere in isolamento per sei mesi poi dovrebbe essere trasferito in un carcere di massima sicurezza ad attenderlo a Ciampino c’erano il guardasigilli è il Ministro dell’Interno Salvini che si è augurato anche l’arresto di altre decine di delinquenti in giro per il mondo a goderti la vita parliamo della TAV Matteo Salvini commenta Oggi l’Italia ha bisogno di più infrastrutture di viaggiare più veloce e insicurezza sull’alta velocità ci sono i 5 Stelle che da sempre hanno una posizione contraria Io dico che c’è un progetto si puòse ci sono costi esorbitanti L’importante è avere il tunnel sono convinto che troveremo un accordo Se così non fosse la parola passa agli italiani il ministro dell’ambiente costa afferma che nel governo non c’è attrito sull’argomento sicura che bisogna aspettare i rilievi tecnici e poi come governo tutti insieme si valuterà il governatore del Piemonte chiamparino incalza il MoVimento 5 Stelle e lega decidano smettano di fare i furbastri allungare il brodo cronaca in chiusura Ambra Battilana Chiara Danese Imane fadil alle 3:00 giovani testimoni chiave nei progetti sul caso Ruby sono state estromesse dal processo sul caso Ruby ter a carico di Silvio Berlusconi di altri 27 imputati e non c’erano più partiti nel dibattimento lo hanno deciso i giudici della settima sezione penale di Milano accogliendo l’istanza della Difesa dell’ex premier festa parte civile invece la Presidenza del Consiglio con l’avvocatura dello Stato è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa