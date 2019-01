Ultime Notizie Roma del 14-01-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Cesare Battisti te l’ha portato nel carcere di Oristano dove sarà in isolamento non eri Bibbia per i primi sei mesi come avevamo detto nelle edizioni passate l’ex terrorista dei paccheri portato in Italia dei funzionari dei servizi Dopo l’arresto che l’espulsione dalla Bolivia sconterà l’ergastolo senza benefici dopo le condanne per 4 omicidi negli anni 70 Ora so che andrò in prigione ha detto agli uomini dell’antiterrorismo sei decisione del governo sono stati annunciati dal ministro Bonafede che era a Ciampino all’arrivo del volo con il ministro Matteo Salvini stiamo lavorando Tu altre decine di terroristi su alcune abbiamo già riscontri positivi ha detto il leader della Lega mentre i PM di Milano aperto una nuova inchiesta sulla rete di protezione anche italiana di Battisti gli esseri non ce l’ha fatta il sindaco di Danzica cittadina polacca che era stato accoltellato ieri da un giovane mentre stava parlando al termine di una manifestazione dibeneficenza i medici che l’hanno operato questa notte non sono riuscito a salvarlo adamowicz era stato colpito con tre coltellate al petto il primo cittadino della città polacca 54 anni era uno dei più popolari esponenti dell’opposizione Qual è stata data per ora una spiegazione all’aggressione Ma qual è il Siri è più probabile che non sia tu la brexit piuttosto che sia altri senza un accordo l’ha detto la premier theresa May parlando in una fabbrica di porcellana alla vigilia del voto cruciale di westminister non c’è mai stato un referendum al che non sia stato un orario nel Regno Unito aggiunto abbiamo il dovere di attuare la brexit costerà catastrofico per la democrazia Intanto i presidenti della commissione del consiglio Unione Europea junker e tutti hanno inviato una lettera alla Premiere in cui offrono maggiori rassicurazioni sul desktop per le frontiere irlandesi meccanismo temporaneo che entrerà in vigore solo strettamente necessario l’ultima notizia in chiusura il taglio della concessione autostrade si può fare il governo Su questo tema e compatto tu hanno detto Luigi Di Maio Alessandro Di Battista in una diretta su Facebook Si può fare questi aggiunto il vicepremier sono poteri che quando lo Stato Alza la testaabbassano la loro è tutto grazie per averci seguito le mie già tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa