Ultime Notizie Roma del 14-01-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno non rimarrà Rebibbia per i primi sei mesi Cesare Battisti e Sara portato nel carcere di Oristano Dove saranno isolamento l’ex terrorista dei pacchi riportata in Italia dei funzionari dei servizi Dopo l’arresto lezione della Bolivia Conte dall’ergastolo senza benefici dopo le condanne per 4 omicidi negli anni 70 Ora so che andrò in prigione ha detto agli uomini dell’antiterrorismo le decisioni del governo sono state annunciate dal ministro Bonafede che era c’è un prima l’arrivo del volo con il ministro Matteo Salvini stiamo lavorando su altre decine di terroristi su alcuni abbiamo già riscontri positivi ha detto il leader del Alida mentre Piane di Milano hanno aperto una richiesta sulla rete di protezione anche italiana di Battisti l’economia le previsioni del Governo italiano sul pile sono ottimistiche per l’Italia vediamo una crescita più lenta nel 2019 al ritmo dello 0,7% con consumi stabilisce più bassegli altri paesi europei per quanto riguarda gli investimenti providencia Standard & Poor’s in un incontro con la stampa ricordando che la stima per il 2020 del prodotto interno lordo e di una più 0,9% Cambiamo argomento incontro con te anzi dopo le polemiche sul decreto sicurezza un incontro non si nega a nessuno Taglia corto Salvini mentre è il premier esclude distingue nel governo e aggiungere le presunte criticità sono superate nel corso del colloquio superate le informative what you in semplici circolari i sindaci non hanno dubbi di costituzionalità sul decreto il presidente dell’anci decaro a firma del governo predisporrà circolari esplicative di integrazione delle norme criticate ultime notizie in chiusura la nomina del professor minenna presidente della Consob Non può essere assoggettata dal concreto scrive il senatore del MoVimento 5 Stelle Elio Lannutti in un posto in cui sostiene che la nomina nel caso del professor minenna in quanto già dirigente dell’autorità è un atto meramente formale nessun detto quindi può essere posto dal Presidente della Repubblica una volta completato l’iter previsto dalla legge mentre Hulkattribuito un controllo di legittimità è tutto grazie per averci seguito le news torna alla prossima edizione

