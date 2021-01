Ultime Notizie Roma del 14-01-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale giovedì 14 gennaio Buongiorno dalla redazione per Francesco Vitale in studio finisce il governo Conte bis nonostante l’apertura del premier ha un patto di legislatura Renzi annuncia le dimissioni dei ministri di Italia viva con te li accetta e informata della si apre una crisi che deve essere ancora ufficialmente formalizzato ed agli sbocchi ignoti il premier parla di una grave responsabilità è un notevole danno al paese da parte di Renzi affermando di aver cercato fino all’ultimo utile il dialogo PD e Movimento 5 Stelle oggi riuniscono i loro vertici caso pranzo stamani a Palermo nuova udienza per Salvini il Consiglio dei Ministri approva di nuovo il nuovo decreto con le misure anti covid i prorogato lo stato di gente al 30 Aprile domani le ordinanze con le nuove classificazioni delle regioni 12 quelle a rischio alto oggi nuovo vertice di boccia con gli enti locali d’Italia sopra intanto ho fatto 80 mila decessi legati al coronavirusterapie Intensive tornano sopra la soglia di allerta del 30% l’aifa sottolinea la necessità delle due somministrazioni di vaccino ad oggi in Italia sono state effettuate oltre 885000 Nazioni Avvia una piattaforma Nazionale primo presidente per la seconda volta sotto impeachment dalla camera americana Trump Scarica tardivamente rivoltosi condannando in un video le violenze della salto al congresso biden che è nato Dino ignorare ora le altre urgenze del paese intanto anche Snapchat Vanna definitivamente il Tycoon rivaluta quanto accaduto invece d’Orta è patrono di Twitter e è stata la scelta giusta ma è un fallimento che stabilisce una precedente pericolosa Ferma oggi audizione di Di Maio in commissione al parlamento sui fatti di Capitolo Ieri è arrivato oggi a buoni inci nel team di esperti delle messe che in le origini del covid cura dell’Accademia ha registrato soltanto il primo decesso dopo 8 mesi e il picco di nuovi contagi da marzo scorso 138 nel mondo toccata quota 50 milioni dia fronte di 92 milioni di contagi venti di burrasca sull’Italia allerta meteo oggi per Calabria Lombardia Puglia Sicilia Val d’Aosta e Veneto allerta gialla per idrologico invece in Emilia Romagna attesa neve forte sui confini Alpini e zone limitrofe precipitazioni sparse su Abruzzo Molise Puglia gli oceani non sono mai stati così camper riscaldamento record per il mar Mediterraneo lo sport Inter Napoli Juventus ai quarti di Coppa Italia e nerazzurri hanno eliminato 2 a 1 La Fiorentina è sfideranno nei quarti il Milan gli azzurri hanno battuto 32 l’empoli attendono ora la vincente della sfida come Spezia in programma il 19 I bianconeri hanno vinto 3 a 2 ai supplementari contro il Genoa e affronteranno la vincente Sassuolo Spal in programma oggi insieme ad atalanta-cagliari coppa di Germania Bayern eliminato dal club di serie B Supercoppa di Francia al Paris saint-germain del tutto Buon proseguimento mi ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa