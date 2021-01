Ultime Notizie Roma del 14-01-2021 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio in apertura la crisi al buio nel governo il premier Conte non esclude la conta in aula che prende quindi la mossa del premier capo dello Stato ha chiesto una soluzione rapida della crisi un con te te potrebbe essere un’opzione non ancora archiviato la convinzione di molti e che si vada verso racconta in aula per Bonetti le mie dimissioni sono state per riaprire il tavolo lavori sospesi alla camera al Senato convocato i capigruppo maggioranza e opposizione chiedono che riferisca in Parlamento Grillo posta su Facebook una foto con il premio e scrive hashtag con te a due esperti internazionali dell’organizzazione Mondiale della sanità è stato negato l’ingresso in territorio cinese per essere risultati positivi al test sierologico sul covid-19 il transito Singapore lo riferisce il Wall Street Journal che cita persona al corrente della situazione Secondo voi due speroè stato vietato di salire sull’aereo in partenza dalla città asiatica gli altri membri della delegazione inizialmente composta da 15 persone che deve indagare sull’origine della pandemia sono invece a terra come previsto arriva il gelo da oggi temperature giù burrasche la neve blocca il Brennero stop ai collegamenti con la Sardegna Labora soffrirà moderata al Nord Est sul Medio Adriatico Il Grecale Adriatico meridionale il mar Ionio e poi Tirreno sulle Alpi valdostane Lombardi avremo un forte cioè il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con le nuove misure anti covid proroga Anche lo Stato d’emergenza fino al 30 Aprile mentre le misure restrittive attualmente in vigore dureranno fino al 5 marzo e parliamo di scuola facciamo il punto della situazione con Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF del Management e nel rinnovo del contratto quindi di risorse aggiuntiveper il personale che ha delle responsabilità che ha maturato delle esperienze particolari ulteriori rispetto alla didattica frontale e questo ci trovo condivisibile questo il tema del mi del Management e però a condizione che a priori si vada verso una decisiva arriva rotazione degli stipendi perché gli stipendi in base del personale della scuola ad oggi sono degli stipendi più bassi in Europa e nei paesi OCSE E poi perché sono addirittura lontani dell’infrazione quindi se è giusto valorizzare tutte quelle figure che contribuiscono insieme al dirigente scolastico allo sviluppo e al potenziamento della scuola dell’Autonomia dall’altra parte è giusto o a priori fissare un livello di stipendio che sia almeno adeguato all’aumento del costo della vita è registrato in questi anni e che poi vadoprogressivamente per allinearsi a quello degli altri colleghi europei questo per noi è molto fondamentale come ANIEF e ci batteremo su questo le rinnovo del contratto e poi evidente Bisognerà anche cominciare a valutare in maniera anche più propositiva a coloro che si ritrovano in maggiore con Maggiore difficoltà e i luoghi dove è più difficile per esempio che in altri poter poter fare Sviluppare e lo stesso livello di apprendimenti che avviene nel territorio nazionale quindi si parla tanto di gratificare chi ha inizio a fine carriera è più più motivato nei territori più difficili Questo potrebbe essere un oggetto di confronto anche del tavolo però ci vogliono stipendio di quattro e poi ci vuole fondamentalmente la parità di trattamento da personale precario e personale di ruolo anche in tema di ricostruzione di carriera come in tema di mobilità e allevando puoianche sui sui trasferimenti che oggi veramente allontano nel diritto al lavoro del diritto alla famiglia È tutto Buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa