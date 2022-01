Ultime Notizie Roma del 14-01-2022 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera la redazione al microfono Giuliano Ferrigno molte regioni sono in bilico il rischiano il passaggio in zona gialla zona arancione con regole più restrittive a rischiare Nel passaggio in particolare da Valle d’Aosta mentre la Campania rischia di cambiare zona da Bianca gialla dalle tabelle del monitoraggio della cabina di regia con i principali dati dall’incidenza l’occupazione dei posti Latina via medica in terapia intensiva la Valle d’Aosta per avere superato la soglia del 50% 53,5 per le terapie Intensive è arrivata al 21,2% entrambi i parametri superano le soglie per finire in zona arancione che sono il 20% di passi intensiva occupati dai pazienti covid e il 30% dei posti nei ricoveri ordinata Sicilia e si avvicina molto È arrivata al 33,9% per l’aria Medical 19,4 per le terapie Intensive situazione simile per il tourGiulia Piemonte e Liguria in Italia il 3 gennaio scorso era predominante con una prevalenza stimata al 81% per una variabilità regionale tra il 33% e il 100% sono i risultati definitivi dell’indagine rapida condotta dall’istituto superiore di sanità del Ministero della Salute mentre la realtà era al 19% del campione esaminato i totali hanno partecipato all’indagine tutte le regioni e province autonome complessiva 120 laboratori regionali laboratorio di Sanità Militare sono stati sequenziati 2632 campioni Cambiamo argomento l’ultimo saluto oggi a Roma nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a David Sassoli presenti al funerale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella quelli del Senato e della camera lisabetta casellati Roberto Fico il premier Mario Draghi alla presidenza della commissione europea Ursula von der leyen e numerose autorità istituzionali arriva il capo dello Stato ha salutato in maniera molto affettuosa e la moglie di Alessandra i figli Livia Giulio volgere il feretro una bandiera europea in chiusura vogliamo in Australia annullato il visto a Campione serbo che ora rischia di essere espulso dal paese per 3 annidiritto dell’immigrazione ha cancellato il vizio del 34enne a pochi giorni dall’inizio degli Australian Open il programma lunedì 17 gennaio il caldo è tornato quindi in tribunale il giudice lo stesso che lunedì ha dato ragione al tennista disposto che Djokovic mi manca nel paese fino all’epilogo della vicenda nella giornata di sabato il numero 1 del tennis mondiale dovrebbe essere condotto in una struttura che ospita persone entrate in Australia senza visto il Regolare prima risponderà alle domande dei funzionari dell’immigrazione domenica mattina poi a poche ore dall’inizio del torneo si terrà in una nuova udienza era l’ultima notizia per il momento l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa