Ultime Notizie Roma del 14-02-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Consiglio dei Ministri ha dato via libera al ddl sulla riforma del processo penale nel provvedimento c’è anche il Lodo Conte bis quando si lavora con serietà responsabilità impegno risultati seppur faticosi arrivano ad premier tecnopuli l’assenza di Italia vive una loro sconfitta chiarisca se si sente in condizioni di offrire un contributo Dopodiché valuteremo cresce il bilancio delle vittime del coronavirus i numeri notti orata di 1383 morti e oltre 4800 nuovi contagi nella sola provincia di hubei dopo la rimodulazione dei parametri per definire il contagio e l’impennata didattiche ha coinciso con la decapitazione dei vertici del partito di One i numeri rientrano nel prendere giorni scorsi in partenza il volo speciale che riporterà in Italia Nicolò il diciassettenne che per due volte non ha potuto rientrare causa febbreCome previsto per sabato messaggio di zia al presidente Mattarella alle difficoltà sono temporanee amicizie imperiture mano tesa di Mattarella L’Italia ha piena fiducia nelle Misure prese dalla Cina Cambiamo argomento amministratore delegato di alstom ferroviaria Michele viale risulta indagato dalla Procura di Lodi per il deragliamento del Frecciarossa di giovedì scorso Ospedaletto Lodigiano si tratta del settimo in dopo i 5 addetti alla manutenzione con ipotesi di reati colposi e dopo l’azienda a rete ferroviaria italiana indagata per responsabilità amministrativa la società avrebbe prodotto una parte dell’autore dello scambio inseminato di Rosato l’incidente sul quali consulenti della procura hanno evidenziato una anomalia elettrica La Commissione Europea Lima al ribasso le previsioni di crescita dell’Italia Nel 2020 crescerà solo legge 203 * 100 nel 2021 si fermerà 106 a novembre scorso la previsione era di 04007 L’Italia si conferma così fanalino di coda dell’Unione Europea ottimista i ministriieri tutti i nostri indicatori ci danno per gennaio una situazione di ripresa a gennaio la produzione industriale è il PIL dovrebbero salire Parliamo di un rimbalzo a gennaio e Siamo fiduciosi che l’economia può ripartire Moody’s considera appropriato Outlook stabile sul rating dell’Italia ma servono riforme strutturali Ma la capacità dell’attuale governo di realizzate è molto limitata cerchiamo ancora i medici potranno rimanere in servizio anche superati i 40 anni di attività ma entro i 70 di età lo prevede un emendamento del governo al Decreto milleproroghe approvato dalle commissioni affari costituzionali e bilancio della camera sto per mercato tutelato dell’energia per le imprese l’aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici arriva altre 7 % che per il complesso della Pia e significa un rialzo meglio di circa €100 lordi mensili a te questa la stima della la procura di Mansuè in Egitto ha fissato a sabato 1 di Enza che raccoglie l’appello dei legali di fabbriche George zaki contro l’ordinanza del 8 Febbraio in cui le autorità egiziane hanno deciso di trattenere inper 15 giorni il ricercatore egiziano studente di Bologna la famiglia regali della NG hanno visitato per meno di un minuto è in condizioni di detenzione meno favorevole rispetto all’altro luogo ma non è stato ma restano senza guida gli Oscar francesi del cinema 15 giorni dall’assegnazione dei prestigiosi Cesar dopo le polemiche per il ricordino mi esce una regista Roman Polanski accusato di violenze sessuali le accuse di opacità nella gestione del premio la direzione annunciato le proprie dimissioni con le pive l’annuncio arriva dopo la pubblicazione sul mondo di lunedì scorso di una lettera aperta in cui 400 personalità del cinema hanno chiesto una profonda riforma dell’Accademia dei seta sport è 11 conquistandosi un rigore con una rovesciata essenzialmente esimo con un destro potente Cristiano Ronaldo ha girato il Milan salvato la Juventus dalla seconda sconfitta di fila dopo la dei verbi rossoneri si rialza non è un pari dal sapore amaro Pioli furioso con l’arbitro Fibra Sara squalificato al ritornolettera l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa