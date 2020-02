Ultime Notizie Roma del 14-02-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Consiglio dei Ministri ha dato via libera al ddl sulla riforma del processo penale nel provvedimento c’è anche Lollo Conte bis quando si lavora con serietà responsabilità impegno risultati seppur faticosa arrivano ha detto il premier secondo cui l’assenza di Italia 1 loro sconfitta chiarisca residente in condizione di offrire un contributo Dopodiché valuteremo cresce il bilancio delle vittime del coronavirus i numeri noti ora parlano di 1383 morti oltre 4800 nuovi contagi nella sola provincia di hubei dopo la rimodulazione dei parametri per definire i contagi l’impennata dei dati che ha coinciso con la decapitazione dei vertici del partito di One i numeri rientro nel prendere in partenza il volo speciale che riporterà in Italia Niccolò il diciassettenne che per due volte non ha potuto rientrare causa febbre il ritorno è previsto per sabato messaggi di distensione tra XVI e Mattarellaverso lo sbarco dalla Diamond Princess dei Passeggeri più anziani che abbiamo argomento l’amministratore delegato di alstom ferroviaria Michele viale risulta indagato dalla Procura di Lodi per il deragliamento del Frecciarossa di giovedì scorso Ospedaletto Lodigiano si tratta del settimo indagato dopo 5 addetti alla manutenzione con ipotesi di reati colposi e dopo l’azienda rete ferroviaria italiana indagata per responsabilità amministrativa la società avrebbe prodotto una parte della dello scambio incriminato di aver causato l’incidente sul quali consulenti della procura hanno evidenziato una anomalia elettrica un arsenale nascosto in due serbatoi per l’acqua custoditi a 2 metri sotto terra è stato sequestrato dai militari della Guardia di Finanza di Catania in un terreno adiacente al Lido Le capannine sul lungomare Playa sono stati trovati fucili pistole Una cretinata tagliatrice un Kalashnikov 3000 cartucce sequestrato anche materiale d’armamento orario sul ritrovamento della procura Distrettuale di Catania aperto un’inchiesta al momento contro ignoti i medici potranno rimanere in servizio anche superati i 40 anni di attività ma entro i 70 di età lo prevede un emendamentodel governo al Decreto milleproroghe approvato dalle commissioni affari costituzionali e bilancio della camera stop al mercato tutelato dell’energia per le imprese l’aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici arriva altre 7 % che per il complesso della e significa un rialzo medio di circa €100 lordi mensili a testa questa dell’Ara la procura di mansura in Egitto fissato sabato 15 febbraio udienza che raccoglie l’appello di regali di Patrick George zaki contro l’ordinanza del 8 Febbraio in quella autorità egiziane hanno deciso di trattenere in custodia per 15 giorni il ricercatore egiziano studente di Bologna la famiglia legali della NG hanno visitato per meno di un minuto in condizioni di detenzione meno favorevole rispetto all’altro Loco ma non è stato maltrattato è in chiusura andiamo a parlare ancora di scuola parliamo di pensioni quota 100 quota 100 24041 ape ape Social e opzione donna tante le novità sulla riforma pensionistica sentiamo cosa succede anche nel mondo della scuola con il presidente del sindacato annicielo Pacifico partecipato tutte le hanno partecipato tutte le confederazioni sindacali nella delegazione consigliere ha parlato proprio Stefano Cavallini tempo del direttivo Nazionale dell’area con una memoria che è a nome della confederazione recepito anche alcune sente cosa davanti sia dalla in tema di flessibilità in uscita nel sistema pensionistico si sta parlando tanto di terminare la sperimentazione 410 vedere la regola della Fornero ma rispetto a una nuova casa per la vecchiaia che è da 74 anni però con una penalizzazione sulla pensione la delegazione della conchiglia assottigliato come particolar modo nella sanità e nella scuola sia necessaria una normativa diversa che apra delle finestre per tettiVedi che hai ragione dello stress di lavoro correlato del Burnout e della peculiarità del rapporto di lavoro e del tipo di lavoro della professionalità che si svolge non tutti i dipendenti non tutti sanno le stesse cose evidente Ed evidente quindi che anche chiudere per poter andare il piacere del benessere di vista è importante poi nella scuola dove c’è un’alta percentuale di precarietà andare a conoscere tutto il servizio Comunque è svolto nel sistema nazionale di istruzione e andare a conteggiare comunque tutta la formazione universitarie a partire dalla laurea che è stata ritenuta come titolo utile per svolgere quella carriera perché senza penalizzazioni e con delle finestre addirittura che dovrebbero essere anticipate a quota 96 un po’ Come veniva per tutto il pubblico impiego prima della Fornero è tanto la possibilità Comunque chi è cose tanti anni di precariato e non riesce a maturare i contributi di poter continuare per raggiungere

