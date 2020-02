Ultime Notizie Roma del 14-02-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla ddl sulla riforma del processo penale nel provvedimento c’è anche il Lodo Conte bis Alla riunione non hanno partecipato i ministri Italia viva al termine di una giornata caratterizzata da un duro scontro tra il Presidente del Consiglio Conte libero di Italia viva Renzi che mette a forte rischio la stessa esistenza dell’esecutivo coronavirus di Messi 20 turisti cinesi dallo Spallanzani oggi tornerà in Italia diciassettenne bloccato AV en quasi 1500 morti da coronavirus altri 44 casi confermati sulla nave da crociera Diamond Princess in Giappone paese dove si registra la prima vittima una donna di 80 anni speranza Unione Europea allineata sul criterio della massima prudenza un’equipe di Shanghai isole ceppo risorsa chiave per lo sviluppo di vaccini la produzione di farmaci da chi è trasferito la famiglia lo vede per un istantediman sorapis udienza per sabato il ricercatore portatile un’altra stazione di polizia egiziana condizioni di esenzione meno favorevoli ma non è stato maltrattato riferiscono illegali Michele viale amministratore delegato di Amazon per via indagato dalla Procura di Lodi nell’inchiesta sul deragliamento del treno Frecciarossa vicino a Lodi che ha causato la morte di due macchinisti la società ha prodotto un componente del cambio sono stato di essere all’origine dell’incidente che stando ai primi accertamenti sarebbe risultato difettoso Scuole Italiane all’Estero incontro con i sindacati rappresentativi al maici anche lanie era presente ne parliamo con il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico al primo incontro sul tema degli organi scia del reclutamento del personale presso le scolette dopo l’approvazione del decreto legislativo 64 del 2017 poi si incontra è tanto importante perché purtroppoil tema della reclutamento nelle scuole estero per ora ancora e sotto casa Sotto caso per alcuni errori rispetto all’ultimo bando che hanno escluso persone che già da alcuni anni insegna all’estero errori che hanno portato di fatto all’abolizione anche della chiamata dei supplenti con uno stravolgimento delle regole anche del principio della meritocrazia Civita dell’azione anche culturale che possono fare rappresentate le scuole all’estero quindi ANIEF rappresentazione molto dettagliata sugli organici sui diritti del personale anche sulla retribuzione sulle azioni che vendono duplicate sull’indennità Cioè questo persone dovrebbe avere nello svolgere la propria funzione Leicester addirittura sulle diversità che questa indennità viene a manifestarsi tra il vario personale Adriatico della scuola e insegna all’estero sono tutte cose che ANIEF porterà avanti anche nei giorni successiviè in programma un’assemblea sindacale che l’informativa ai lavoratori a Londra il 24 di questo febbraio ma non ci si ferma qui perché abbiamo intenzione di fare assemblea in tutte le scuole estere per riportare All’attenzione della politica un settore che faranno e fettuccia le per la crescita del paese è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa