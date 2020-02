Ultime Notizie Roma del 14-02-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Brasca il Lodo Conte bis nella ddl sulla riforma del processo penale senza i renziani seduti al tavolo il Consiglio dei Ministri accelera sulla prescrizione dando dimostrazione dello Showdown a cui ormai disposto ad arrivare il premier Giuseppe Conte Mi dispiace per l’Italia viva per una forza politica è sempre una sconfitta decidere deliberata niente di non sedersi ad un tavolo scandisce il capo del governo in una conferenza stampa dove Chiama Matteo Renzi a un bivio non più prorogabile se proseguire o meno nella maggioranza mattinata di 108 unità quota 1080 il bilancio complessivo dei morti da coronavirus da giornata Ieri dopo i controlli effettuati sui dati dell’ubaye che hanno fatto emergere case di conteggiola commissione sanitaria nazionale nei suoi aggiornamenti quotidiani anche provveduto eliminare 1043 casi dal totale dei contatti al cercati a seguito di una non meglio specificata verifica una primo gruppo di 11 passeggeri di 80 anni e oltre risultare negativi ai test per il coronavirus sbarcato dalla Diamond Princess la nave da crociera messa in quarantena nella Baia di Yokohama in Giappone per cause da accertare nella notte sono andate in fiamme un’auto civetta dei Carabinieri e l’auto privata di un militare le vetture erano parcheggiate Luna di fronte all’altra nell’area di sosta riservata alle auto dei carabinieri in piazza Umberto a Gioia del Colle Si indaga sulle cause del rogo secondo una prima ricostruzione a prendere fuoco per prima è stata l’auto civetta che è andata completamente distrutta poi le fiamme hanno avvolto l’auto privata di una militare danneggiando in particolare la parte anteriore del mezzo Benito Mussolini continuerà ad essere un cittadino onorario di Salò Lonelyattribuita nel 1924 resta in vigore come stato negli ultimi 96 anni così ha deciso a maggioranza il consiglio comunale riunitosi ieri sera e non Municipio blindato dalle forze dell’ordine lo scrive oggi Il Giornale di Bressa la borsa di Milano ha aperto il rialzo l’indice MIB avanza dello 0,2% a 24942 punti e poi fai tu Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

