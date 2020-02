Ultime Notizie Roma del 14-02-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale in studio Frascarelli in partenza il volo speciale che riporterà in Italia Nicolò il diciassettenne rimasto a v an- che per due volte non ha potuto rientrare causa febbre il ritorno è previsto per Benjamin griveaux candidato della Repubblica on Mars alla poltrona di sindaco di Parigi nonché fedelissimo del presidente Emmanuel Macron si ritira dalla corsa alle elezioni municipali del prossimo dopo la diffusione di immagini intime di carattere sessuale in una breve dichiarazione l’ex portavoce del governo ha denunciato a kaki ignobili governo alle battute finali il loro profondo amore per la poltrona è l’unica cosa che li tiene ancora insieme basta giocare sulla pelle degli italiani elezioni subito per dare all’Italia un governo in grado di far ripartire questa nazione non impedireesercitare la loro sovranità ancora a lungo lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni 63 da garante per mantenere una Pax mafiosa due esponenti criminali di alto livello come Salvatore Casamonica il capo Ultrà laziale ucciso a Roma Fabrizio Piscitelli detto Diabolik e scongiurare una guerra tra clan a Ostia e la nei confronti di un avvocato Romano finito ai domiciliari al termine di un’indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla dda di Roma all’ordinanza riguarda anche Salvatore Casamonica già in carcere 41 bis 4 pasdaran iraniani sono morti nelle ultime ore in Siria In seguito a un raid attribuito a Israele che ha colpito la zona dell’aeroporto di Damasco lo riferisce l’osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria secondo cui è stato colpito e distrutto un aereo cargo militare con a bordo armi e attrezzatura probabilmente destinati alle truppe iraniane in Siriairaniani tra le vittime si registrano secondo l’osservatorio per i militari governativi siriani ed è tutto per ora dalla redazione appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa