Ultime Notizie Roma del 14-02-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione per l’informazione dall’Italia e dal mondo in studio Roberta Frascarelli se il premier vuole cacciarci faccia pure è un suo diritto e conta il massimo esperto noi cambiare maggioranze Se invece vogliono noi Devono darti anche le nostre idee alle api non sudditi trovo il tono di Conte sbagliato ma i falli da dietro del premier rispondiamo Senza commettere falli direzione così Matteo Renzi su i plasma delle persone guarite dal Sars COV 2 il nuovo coronavirus Enrico di anticorpi che potrebbero essere d’aiuto nel curare l’infezione nei pazienti lo ferma il China National bioetyc gruppo è una compagnia privata cinese in un comunicato in forma di aver usato questo trattamento su 10 pazienti che hanno avuto miglioramenti in 24 ore chiede sopravvissutidonare plasma per continuare la sperimentazione in volo speciale che riporterà in Italia Niccolò il diciassettenne rimasto a v an- che per due volte non ha potuto rientrare causa della febbre il ritorno è previsto per sabato e di Baschi l’opera comparsa nelle ultime ore hanno sessione di San Valentino sul muro di un edificio di Bristol città natale del misterioso artista britannico farlo sapere dopo i sospetti di ieri è stato oggi lui stesso attraverso il suo website ed il suo profilo Instagram hai bisogno di venuto subito un’attrazione a Marceline e una delle vie del quartiere cittadino di burton-hill raffigura una ragazza che con un lancio di fionda colpisca modi Cupido un mazzo di rose rosse che esplodono come una macchia di sangue Daniele Silvestri torna live la notizia sui suoi Social nel giorno di San Valentino regalo per tutti i fan in attesa del calendario completo Le prime due date svelate nel post sono il 28 luglio a Roma il 29Taormina Allora vorrei dire agli amici presenti in questa foto che alla fine ho deciso quest’estate suoniamo e pure parecchio scrive Daniele sotto la foto io il suo live poi capiamo meglio come ma intanto appuntatevi qualche data 28 luglio torniamo alla cavea del parco della musica di Roma il 29 agosto torniamo al teatro antico di Taormina cominciata motorizzare questo Buon San Valentino Daniele Silvestri e del tutto dalla redazione Buon San Valentino anche da tutti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa