Ultime Notizie Roma del 14-02-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Chiarelli licenziamento collettivo per tutti i 1450 dipendenti Air Italy lo hanno annunciato i commissari liquidatori della compagnia e dirige anche riuniti in conference call a Malpensa nelle prossime settimane si litiga tutto è già dai prossimi giorni partiranno le lettere di licenziamento un’anziana è stata trovata uccisa in casa stamane a Rovigo e accanto a lei c’era il marito ferito in condizioni critiche raggiunto come la donna da un colpo di pistola si tratterebbe di un caso di omicidio con tentato suicidio i2se quanto si apprende avrebbero lasciato una lettera firmata da entrambi in cui chiedono Scusa per il loro gesto l’uomo 87 anni ex gestore di un impianto di carburante si trova in rianimazione inin condizioni disperate La moglie aveva 80 anni ho approfittato di un attimo di distrazione degli agenti del gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria così Giuseppe graviano boss del mandamento palermitano di Brancaccio ha risposto alle domande del procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo sulla leggenda del concepimento del figlio durante la detenzione alla 41 bis intervenendo in videoconferenza nel corso dell’udienza del processo Ndrangheta stragista in corso in Corte d’Assise a Reggio Calabria sulla procedura di conseguimento mistruzzi una ginecologa che non posso certo nominare graviano nel corso dell’interrogatorio evitato di rispondere sulle modalità utilizzate per concepire il figlio queste nuove sono prive di fondamento e si basano in gran parte su vecchie dispute civilistiche risolte questo nuovo atto d’accusa e parte del tentativo del dipartimento di giustizia statunitense di danneggiare il revocamentre la reputazione di Huawei e la sua attività per motivi legati alla concorrenza piuttosto che all’applicazione della legge stessa e commento di Huawei dopo le accuse mosse dal prof Federale di Brooklyn a New York di criminalità organizzata per aver rubato segreti commerciali statunitensi ed è tutto dalla redazione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa