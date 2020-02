Ultime Notizie Roma del 14-02-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione venerdì 14 febbraio in studio Giuliano Ferrigno il plasma delle persone guarite dal 2 il nuovo coronavirus ricco di anticorpi che potrebbero essere d’aiuto nel curare l’infezione nei pazienti hotel Marciana al Biotech Group informando di aver usato questo trattamento su 10 pazienti che hanno avuto miglioramenti in 24 ore sono sbarcati Intanto i primi 11 passeggeri anziani negativi ai test della nave Diamond Princess mentre nel porto di Yokohama in Giappone almeno 8 persone contagiate sono in condizioni Serie A quarta 1380 il bilancio delle vittime sei medici morti oltre 1700 quelli contagiati involontario che era in Italia Niccolò diciassettenne bloccata Juan fiat-chrysler prevede di sospendere l’attività nello stabilimento in Serbia per l’impatto del virus la cronaca ho approfittato di un attimo di distrazione degli agenticosì Giuseppe graviano Boss delle mandamento palermitano di Brancaccio ha risposto alle domande del PM di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo sulla vicenda del concepimento del figlio durante la detenzione al 41 bis occasione dell’udienza del processo andrangheta stagista in corso in Corte d’Assise a Reggio Calabria è un’anziana è stata trovata uccisa in casa a Rovigo accanto a lei c’era il marito finito in condizioni critiche raggiunto come la donna da un colpo di pistola si tratterebbe di un caso di omicidio con tentato suicidio i due avrebbero lasciato una lettera firmata da entrambi in cui chiedono Scusa per il loro gesto tua 87 anni anzi gestione di un impianto di carburante si trova in rianimazione in ospedale in condizioni disperate La moglie aveva 80 anni l’ultima notizia in chiusura fece da garante per mantenere una Pax mafiosa siam due esponenti criminali di alto livello come Salvatore Casamonica è il capo Chi ha ucciso a Roma Fabrizio Piscitelli detto Diabolik e scongiurare una guerra tra clan a Ostia è preso l’accusa nei confronti di un avvocato Romano finita domiciliari al termine di un’indagine della Guardia di Finanza l’ordinanza riguarda ancheCasamonica in carcere 41 bis entrambi sono indagati per concorso esterno in associazione mafiosa è tutto grazie per averci seguito le muse e tornano alla prossima edizione

