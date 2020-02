Ultime Notizie Roma del 14-02-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla studio Giuliano Ferrigno economia in apertura licenziamento collettivo per tutti i 1450 dipendenti di Eataly lo annunciano i commissari liquidatori della compagnia ai dirigenti nelle prossime settimane si liquida tutto è già dai prossimi giorni partiranno le lettere di licenziamento i liquidatori hanno anche illustrata dipendenti la possibile evoluzione della procedura di liquidazione confermando l’intenzione di adottare tutte le misure possibili di sostegno al reddito compatibile a norma di legge la procedura di liquidazione stessa la politica Renzi su Facebook replica Giuseppe Conte se vuole cacciarsi faccia pure un suo diritto è il massimo esperto nel cambiare maggiorante se invece vogliono noi devono prendersi anche le nostre idee alleati non subiti l’ex premier attacca poi il PD tu di fare un’alleanza strategica rinuncia il garantismo io la responsabilità di Doverfiducia per realizzare un programma che senso avrebbe lavorare ad un ponteterra dice il premier a Gioia Tauro alla conferenza per il sud la politica che ci piace offre un lavoro di squadra concludi Conte Tuberose un impegno sincere autentico che non si fa distrarre dalle polemiche e Benito Mussolini continuerà ad essere cittadino onorario di Salò numero Vicenza tribunale 1924 in vigore come stato negli ultimi 96 anni ha deciso a maggioranza il consiglio comunale riunitosi ieri sera in unicipio blindata dalle forze dell’ordine la mozione per la revoca della cittadinanza era stata presentata dai consiglieri del gruppo salotto + ricevitore che hanno buttato a favore e tutto per il momento Grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa