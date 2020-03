Ultime Notizie Roma del 14-03-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale rene ritrovati l’ascolto Buongiorno dalla redazione da Francesco in studio sostegno del presidente francese Macron alle misure intraprese dall’Italia in un colloquio con il premier Conte Entrambi hanno convenuto sull’importanza di un’erezione forte univoca ed efficace dell’Unione Europea per quella che ogni tanto sanitarie quanto di impatto economico attivare tutte le misure necessarie per scongiurare gli effetti negativi del virus sull’economia del continente intanto via libera della presidente della commissione europea fonderlaien Alitalia massima flessibilità nella applicazione del patto di stabilità per gli aiuti di Stato contro gli effetti delle coronavirus la bici e raddrizza il filo dopo la gaffe della presidenza della garza pronti a fare di più la bici Se necessario gira ancora ferma Visco 250 volte in più in un giorno sono il bilancio reso noto dalla Protezione Civile sull’effetto delle epidemie in Italia ma sono17670 i contagiati 14955 malati 1439 le persone guarite sempre altri numeri della Lombardia 9820 usati 890 morti 4435 ricoverati 650 in terapia intensiva dalla Cina all’Italia un Cargo della Croce Rossa con 31 tonnellate di materiali e macchinari sanitari oggi una delegazione di nuovi medici allo Spallanzani di Roma Donald Trump dichiara lo stato di emergenza Nazionale negli Stati Uniti per contrastare il diffondersi dei contagi da coronavirus in cui 1100 casi 41 morti Forse presto farò il test dice il presidente d’Europa fai tanto saperlo MS il nuovo epicentro della pandemia è impossibile dire Quando avverrà il picco l’unione si adegua e dalla Germania alla Francia la Spagna fa come l’Italia chiude scuole negozi sbarrati confini in deroga Schengen solo la Gran Bretagna per ora non fa niente arriva il super decreto con le nuove misureper famiglie imprese colpite dagli effetti del virus via libera a una spesa fino a 25 miliardi che sarà impiegata per ora in parte tra gli interventi secondo una prima bozza del testo sembra in un consiglio dei ministri previsto nel weekend il taglio delle bollette per il 2020 la sospensione delle tasse derrate di nuoto interventi per il credito a PMI banche aiuti allo sport rinvio per la revisione delle a più fondi per le forze dell’ordine 4000 cm in più 10 milioni per la piena funzionalità nelle carceri dopo le rivolte di nuove norme per caregiver familiare accordo tra governo e sindacati su linee guida uniformi che assicurino la massima tutela della salute dei lavoratori durante le restrizioni imposte dal coronavirus Le fabbriche restano aperte nelle aziende potranno sospendere o ridurre le attività per alcuni giorni e ricorrere agli ammortizzatori sociali prevista la distribuzione gratuita tutti i lavoratori dispositivi di protezione individuale slittano le elezioni comunali previste nella2020 si svolgeranno tra il 15 ottobre e il 15 dicembre secondo la bozza del decreto ne sugli effetti del coronavirus prorogato di 3 mesi rispetto alla durata prevista per legge il mandato delle regionali a statuto ordinario scadenza il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari si svolgerà entro l’autunno Bill Gates fondatore di Microsoft per lascia il consiglio di amministrazione di Redmond per dedicare più tempo le sue attività filantropiche Gates continuerà a servire la società come consigliere tecnologico amico di vecchia data di Warren Buffett lascia anche il consiglio di amministrazione di berkshire Hathaway dopo 15 anni e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa