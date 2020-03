Ultime Notizie Roma del 14-03-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus governo al lavoro sul Decreto Salva economia Ok misure di sicurezza per i lavoratori firmato l’accordo governo sindacati su kit sicurezza fabbrica i sindacati bene il protocollo salute priorità teniamo più casi nel centro-sud fa sapere l’istituto superiore di sanità per effetto di comportamenti errati nello scorso weekend nuova pelo per la donazione del sangue oggi 9 aeroporti con operatività ridotta Conte riceve telefonate da Macron e Johnson emergenza globale la Cina ha avuto venerdì 11 nuovi casi di coronavirus 13 morti tutti i bei La Provincia epicentro dell’epidemia secondo gli ultimi aggiornamenti della commissione sanitaria nazionale ci sono stati anche 17 nuovi casi sospetti 1430 persone dimessi dagli ospedali a un calo di pazienti in condizioni critiche di 410 unità a 3610il totale delle infezioni piatti stato 80.000 824 comprensivo di 12.000 94% ancora sotto trattamento medico 65541 guariti e 3189 la percentuale di guarigione è salita al 81% sono solo quattro i casi di infezione al coronavirus registrati ieri e si tratta del livello più basso da quando Da gennaio iniziata la raccolta dei da mia Margot mentori italiano Luca tacchetto e la canadese ed i Blind rapiti in Burkina Faso nel dicembre 2018 sono stati Liberati in mali lo scrive il New York Times al momento non ci sono conferme ufficiali la Farnesina sta verificando con l’unità di crisi breite tacchetto erano partiti in auto dall’Italia attraversando Francia Spagna Marocco Mauritania mali prima di arrivare in Burkina Faso secondo quanto riportato dai media canadesi non verrai andare Ma l’Italia Tutto quello che chiede la presidente della commissione europea risponde indirettamente alle richieste del capo dello Stato Mattarella del premier Conte assicura massima flessibilità sugli aiuti di Statomisure per contrastare i compiti 19 sono spese una tantum Ci state portando tanti altri focolai di contagio che avremmo potuto evitare lo scrive su Facebook il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano una riferimento alla notizia di un nuovo esodo Da Milano verso il sud a bordo di treni partiti nella notte in Puglia ieri si è registrato un balzo di 50 nuovi casi di pazienti positivi al coronavirus che ha portato i contagiati a 58 era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa