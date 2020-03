Ultime Notizie Roma del 14-03-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio raggiunta l’intesa tra sindacati e imprese Dopo lungo confronto andata avanti nella notte anche in videoconferenza con il Governo è stato firmato il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covi 19 negli anni di lavoro sono 13 punti del protocollo dove vengono indicate le misure di precauzione da adottare per evitare il contagio si vada all’ingresso in azienda la gestione delle mense degli spazi comuni dai dispositivi di sicurezza la possibilità di rimodulare le attività fino alla gestione di un eventuale caso di coronavirus è stato liberato Luca tacchetto di italiano rapito in Burkina Faso nel dicembre 2018 assieme alla fidanzata Canavese contatti sono stati in corso dal mattino tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio il suo nuovo canadese champagne l’operazione è stata seguita anche dall’unità di crisiFarnesina sono stati liberati ma nel corso di una operazione che ha visto coinvolta la missione della in mali minusma i due si troverebbero in buone condizioni e sarebbero tornando a bamako poi rientro in Italia Questa notte siamo stati contattati da 110 persone in pericolo su un gommone nella zona Sar maltese ci hanno detto di essere fuggiti dalla Libia DSA mare da più di 30 ore la barca si sta sgonfia e hanno bisogno di immediati i soccorsi lo fa sapere Alan Ford e a causa del coronavirus chiude tutti i negozi nel mondo eccezione dei 42 Torre incina che la compagnia Ha riaperto ieri lo Annuncia il Seo Tim Cook spiegando che la chiusura temporanea sarà fino al 27 marzo Apple che aveva già chiuso gli Store italiani si impegna a dare 15 milioni per rifare le guarigioni in tutto il mondo il gate il co-fondatore di Microsoft la società di Redmond per dedicare più tempo alle sue attività filantropiche Get continuerà a servire la società come consigliere tecnologico lascia anche il CDA di berkshire Hathaway dopo 15 anni sostegnopresidente francese Macron alle misure intraprese dall’Italia in un colloquio con il premier Conte Entrambi hanno convenuto sull’importanza di una reazione forte univoca ed efficace dell’Unione Europea per quella che è un’emergenza tanto sono i fattori Infatti conomico attivare tutte le misure necessarie per scongiurare gli effetti negativi del virus l’economia del continente intanto via libera della presidente della commissione europea fonderlaien Alitalia massima flessibilità nella gestione del patto di stabilità per gli aiuti di Stato contro gli effetti del crono abito la bici e raddrizza in tiro dopo la gatta della presidenza della carne pronti a fare di più la BCS necessario gira ancora ferma 250 morti in un giorno sono in bilancio reso noto dalla Protezione Civile sull’effetto delle epidemie in Italia sono 17660 il contagiati 14950 1439 di persone guarite sempre alti numeri della Lombardia 9820 contagiati 899 4435 ricoveratiSei in terapia intensiva dalla Cina all’Italia un Cargo della Croce Rossa con 31 tonnellate di materiali e macchinari sanitari oggi una delegazione di nove medici allo Spallanzani di Roma Donald Trump dichiara lo stato di emergenza Nazionale negli Stati Uniti per contrastare il diffondersi dei contagi da coronavirus Pinguì 1941 morti Forse presto farò il test vicepresidente sono solo quattro i casi di infezioni al coronavirus il focolaio della pandemia l’Europa fa sapere le messe il nuovo epicentro della pandemia è impossibile dire Quando avverrà il picco dalla Germania la Francia la Spagna e chiusura dispone negozi Arabia Saudita sono tutti i voli internazionali per due settimane da domani l’Uruguay dichiara l’emergenza e chiude le frontiere arriva il super decreto per nuove misure per famiglie imprese colpite dagli effetti del virus via libera una spesa fino a 5 miliardi che sarà impiegata per ora in parte 3 di interventi secondo una prima bozza del testo che andrai in un consiglio dei ministri previsto per questo weekend il taglio delle bollette per il 2020 la sospensione dita serrateinterventi per il credito ATM Banca aiuti allo sport rinvio per la revisione delle auto più fondi per le forze dell’ordine 4020 in più 10 milioni per la funzionalità nelle carceri dopo le rivolte nuove norme per caregiver familiari E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

