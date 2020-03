Ultime Notizie Roma del 14-03-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco vi in studio coronavirus governo al lavoro sul Decreto Salva economia Ok le misure di sicurezza per i lavoratori firmato accordo governo sindacati sul Kit sicurezza fabbriche sindacati bene il protocollo salute Fiorita l’istituto superiore di sanità teniamo più casi nel centro-sud per l’effetto di comportamenti errati nello scorso weekend nuovo appello per la donazione del sangue Oggi no vero porti con operatività ridotta Come si riceve telefonate da macro Johnson l’emergenza e globale e cambiamo argomento la Cina ha avuto venerdì 11 quali casi di coronavirus e 13 morti tutti nel hubei La Provincia dell’ epidemia secondo gli ultimi aggiornamenti della commissione sanitaria nazionale ci sono stati anche 17 nuovi casi sospetti 1430 le persone dimessi dagli ospedali un carro di pazienti in condizioni critiche di qua10 unità a 3610 il totale delle infezioni si è attestato a 80824 comprensivo di 12094 pazienti ancora sotto trattamento medico 65141 guariti e 3189 decessi la percentuale di guarigione salita al 81% sono solo quattro i casi di infezioni al coronavirus registrati ieri a Juan si tratta del livello più basso da gennaio iniziata la raccolta dei dati Luca tacchetto e la compagnia canadese replies sono stati liberati i mali nel corso di un’operazione che ha visto coinvolta la missione dell’oro in mali da missione delle Nazioni Unite confermo l’ANSA da fonti di intelligence i due si troverebbero in buone condizioni sarebbero tornando a bar naco per poi fare rientro in Italia la notizia era stata riportata dal New York Times sacchetto ebraiche erano stati in Burkina Faso nel dicembre 2018 erano partiti in auto dall’Italia attraversando Francia Spagna Marocco Mauritania mali prima di arrivare in Burkina Faso sempre secondo l’ANSA ci sarebbero stati i contial mattino tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio il suo omologo Canavese L’operazione è stata seguita anche da l’unità di crisi della Farnesina Questa notte siamo stati contattati da 110 persone in pericolo su un gommone nella zona Sar maltese ci hanno detto di essere fuggiti dalla Libia di essere al mare da più di 30 ore la barca si sta sgonfiando e hanno bisogno immediato di soccorso fa sapere Alan von aggiorneremo sicuramente nelle prossime edizioni Cambiamo argomento in Spagna numero di contagi per coronavirus sf-5100 casi mentre le persone decedute sono 132 così riferisce il paese citando il Ministero della Sanità per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

