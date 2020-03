Ultime Notizie Roma del 14-03-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio Buon pomeriggio dalla redazione è stato siglato il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro dopo 18 ore di un lungo e approfondito confronto tra governo e sindacati per il bene del paese per la tutela della salute di lavoratrici e lavoratori L’Italia non si ferma lo annuncia il premier Giuseppe Conte 13 i punti del protocollo con le misure di precauzione da adottare per evitare i contagi Sì ma l’ingresso in azienda la gestione delle mense degli spazi comuni dai dispositivi di sicurezza alla possibilità di rimodulare le attività fino alla gestione di casi di coronavirus unanime il plauso dei sindacati Intanto il presidente cinese XI jinping’s scritto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il Governo è la popolazione della Cina sostengono con decisione la lotta dell’Italia contro il coronavirusin un messaggio di solidarietà inviato mercoledì il presidente XI jinping assicurato il capo dello Stato Sergio Mattarella che in questi momenti così difficili la Cina è disponibile a cooperare con l’Italia aprire assistenza solidarietà dalla Francia anche con il presidente Emmanuel Macron che sostiene le misure intraprese dall’Italia in un colloquio con il premier Giuseppe Conte poi anche della presidente della commissione europea von der leyen massima flessibilità nell’applicazione del patto di stabilità e per gli aiuti di Stato contro gli effetti del coronavirus all’assicurato da Bruxelles Questa notte siamo stati contattati da 110 persone in pericolo su un gommone nella zona Sar maltese lo ha detto allarme alform La guerra è intervenuta al largo della Libia ci hanno detto di essere fuggiti dal paese nordafricano di essere amare da più di 30 ore la barca si sta sgonfiando e hanno bisogno di immediato soccorso hanno fatto sapere agli operatori difondo per il momento ci fermiamo qui Vi auguro un buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa