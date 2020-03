Ultime Notizie Roma del 14-03-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione un buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio è stato siglato il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro tra governo e sindacati dopo 18 ore di confronto tra le parti per il bene del paese per la tutela della salute dei lavoratori e lavoratrici L’Italia non si ferma ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte 13 punti del protocollo con le misure di precauzione da adottare per evitare i contagi di vada ingressi in azienda la gestione delle mense degli spazi comuni dai dispositivi di sicurezza la possibilità di rimodulare le attività fino alla gestione di casi di coronavirus unanime il plauso dei sindacati intanto Apple ha deciso di chiudere tutti i negozi del mondo a eccezione del 42 story in Cina che la compagnia Ha riaperto ieri lo Annuncia il CEO Tim Cook su Twitterfino al 27 marzo Apple aveva già chiuso gli stati italiani si impegna a dare 15 milioni di euro per aiutare la guarigione in tutto il mondo Bill Gates lascia il CDA di Redmond per dedicare più tempo alle sue attività filantropiche Gates continuerà a servire la società Microsoft come consigliere tecnologico lascia anche il CDA di berkshire Hathaway intanto cresce il numero delle vittime 250 in più in un giorno nel bilancio reso noto dalla protezione civile sull’effetto dell’epidemia in Italia 181 i guariti in più rispetto a ieri Tutto le persone che hanno superato il contagio sono 1439 i contagiati In tutto sono 17660 numeri più alti in Lombardia contagiati sono 9820 dalla Cina all’Italia un Cargo della Croce Rossa con 31 tonnellate di materiali e macchinari sanitari oggi una delegazione di 9 Medicidalla Cina arrivata allo Spallanzani di Roma si allarga il contagio anche in Europa in Spagna 5100 i contagi 132 le vittime un neonato positivo in un ospedale di lo infetta la madre in Gran Bretagna positiva al test anche la vice ministra della sanità Nadine dorries e la madre 84enne il Marocco chiude tutte le frontiere via Terra via Mare cielo per le persone isolate se Hotel Melia in Giappone la vigilanza rimarrà elevata dicono primo caso di contagio in Ruanda un indiano arrivato da Mumbai chiude scuole bar e ristoranti Mirano altri 97 Morti nelle ultime 24 ore Arabia Saudita sospende tutti i voli internazionali l’Uruguay dichiara un’emergenza frontiere chiuse Donald Trump dichiara stato d’emergenza 1900 in casi negli Stati Uniti 41 le vittime il ministro della Salute francese Oliver avverte gli antinfiammatori possono aggravare Non prendete ibuprofenesolo paracetamolo arriva Intanto il super decreto con le nuove misure per famiglie imprese colpite dagli effetti del virus delibera una spesa Fino a 25 miliardi tra gli interventi secondo prima bozza del testo che andrà in consiglio dei ministri il taglio delle bollette per il 2020 la sospensione di tasse e rate di mutui interventi per il credito a PMI banche aiuta lo sport rinvio per la revisione delle auto più fondi per le forze dell’ordine 4020 10 milioni per le carceri dopo le rivolte nuove norme per caregiver familiare è tutto dalla redazione auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa