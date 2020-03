Ultime Notizie Roma del 14-03-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una Buonasera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio tra le vittime delle coronavirus un operatore sanitario quarantasettenne la prova al 118 di Bergamo è deceduto nella notte dopo essere stato contagiato dal Cod 19 nuovi casi di positività anche tra i politici di viceministro alla salute per Paolo sileri risultato positivo al test dopo essere entrato in contatto con un sospetto nei giorni scorsi positiva anche la viceministra Anna Ascani isolamento il consigliere regionale della Lombardia Marco Colombo è ricoverato in terapia sub intensiva ospedale di Circolo di Varese si trova invece all’ospedale Cotugno di Napoli da ieri sera Edmondo cirielli deputato salernitano domani intanto dovrebbe svolgersi ilvideo dei ministri con il quale probabilmente si varerà il decreto con le misure economiche per far fronte all’emergenza coronavirus misure volte a sostenere famiglie ed imprese dopo gli effetti del virus si parla di una spesa Fino a 25 miliardi di euro per interventi il taglio delle bollette per il 2020 la sospensione di tasse e rate di mutui interventi per il credito alle PMI e alle banche aiuti anche allo sport rinvio per la revisione delle auto più fondi per le forze dell’ordine e 4000 agenti 10 milioni per le carceri dopo le rivolte 9tr carichi familiari Intanto il presidente cinese xingping ha scritto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il governo della popolazione della Cina sostengono con decisione la lotta dell’Italia contro il coronavirus la Cina è disponibile a cooperare con l’Italia e offrire assistenza detto così ci impiega storie sono arrivati allo Spallanzani di Roma 9cinesi governo e sindacati invece hanno raggiunto un’intesa siglano protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro dopo 18 ore di confronto L’Italia non si ferma l’annuncio del premier Giuseppe Conte 13 punti del protocollo con le misure di precauzione da adottare per evitare contagi si va dagli ingressi in azienda alla gestione delle mense degli spazi comuni dai dispositivi di sicurezza la possibilità di rimodulare le attività fino alla gestione di casi di coronavirus unanime il plauso dei sindacati nel resto del mondo Apple chiude tutti i negozi tranne quelli in Cina riaperti ieri l’annuncio delle CEO Tim Cook su Twitter Apple aveva già chiuso gli italiani che si impegna a dare 15 milioni di euro per la guarigione in tutto il mondo si allarga al contagio in Europa in Spagna 5020 contagiati 132 un neonato a risulta positivo in un ospedale di Londra la madre era infetta in Gran Bretagna positiva al test anche la viceministra della sanità il Maroccotutte le frontiere via Terra via Mare via cielo per le persone isolate segreteria in Giappone la vigilanza retta elevata dicono primo caso di contagio in Ruanda il Belgio scuole bar ristoranti in Iran oltre 97 vittime nelle ultime 24 ore Arabia Saudita sospende tutti i voli internazionali da domani l’Uruguay dichiara l’emergenza Emergenza anche negli Stati Uniti con 1900 casi e 41 vittime il ministro della Salute francese Olivier però avverte gli antinfiammatori possono aggravare Non prendete Ibuprofene solo paracetamolo intanto c’è chi Viola le disposizioni ministeriali per il contrasto alla diffusione del Kobe oltre 7000 persone sono state denunciate in un giorno per aver varato queste misure sono i dati Viminale ancora in corso di consolidamento controllato in tutto 157000 persone 6900 delle quali sono state denunciate per violazione delle misure e perdichiarazioni controllati 83000 esercizi commerciali e denunciati 239 negozianti è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa