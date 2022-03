Ultime Notizie Roma del 14-03-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale lunedì 14 marzo Buongiorno Francesco Vitale oggi a Roma vertice sul Ucraina tra il consigliere alla sicurezza nazionale americano Sol Levante del capo della diplomazia del Partito Comunista cinese Yang l’ambasciata di Pechino e Washington a Fermo intanto di non aver mai sentito parlare di una richiesta di armi fatta alla Cina dalla Russia come affermato invece da fonti americane citate dal Financial Times i colloqui invece tra la delegazione di mosca è quella di Kiev riprendono oggi videoconferenze ferma da parte sua di impegnarti continuare le trattative con Mosca e creare un incontro con Putin di mai oggi va in Romania e Moldavia vedrai che torna a chiedere la nato di istituire una no-fly zone sull’ucraina altrimenti è solo questione di tempo prima che un missile Russo Cata sul territorio dell’Alleanza Atlantica ferma ieri distrutto una base militare a 25 km dal confine con la Polonia me la notte le sirene d’allarme hanno risuonato in almeno 19 delle 24 regioni ucrainedi media locali oggi a Viagrande esercitazione militare delle truppe nato in Norvegia oltre 800 persone arrestate in Russia per manifestazioni contro la guerra partite in pressing sul Governo perché intervenga sulle compagnie per frenare l’impennata dei prezzi dei carburanti alcaro mialgia senza aspettare una regia dell’Unione Europea l’Italia prevede di aumentare le sue importazioni di gas da Paesi diversi da Mosca per arrivare a riscattare circa metà del gas Russo entro due mesi appena intanto Di Maio Italia sempre più bianca da oggi restano in zona gialla anti covid i solo Calabria Lazio Marche e Sardegna il Consiglio dei Ministri ipotizzati eliminare l’obbligo di Green pass dal primo maggio tornano però vicino a foto milioni di Italiani attualmente positivi contagi giornalieri raddoppiati Intanto in Cina che metti il lockdown 17 milioni di abitanti ha shenzhen ripeto nella tarda serata di ieri il tratto della 16 Napoli Canosa chiuso per l’incidente in cui sono morti quattro suore altre 9 persone sono rimaste ferite per il ribaltamento del loro minibus caduto un pullman sull’acquaall’altezza di Cesena che trasportava Pescara gruppo di profughi ucraini morta una mamma 32enne Salve gli altri 21 a bordo possiamo pagina TIM Aprea kkr ma vuole vedere la casa del fondo che oggi ha solo presentato una manifestazione di interesse non vincolante indicativa il CDA ha mandato il presidente Rossi è l’amministratore delegato Labriola di avviare un’interlocuzione formale ulteriore approvato all’unanimità il piano industriale per una possibile integrazione con Open Fiber coltivate negoziato con cassa depositi e prestiti vivo TV 2020 è l’attore americano William Hart morto ieri a 72 anni per cause naturali o per il bacio della donna ragno Nel 1986 era stato candidato avere tre altre tre volte per i figli di un Dio minore dentro le notizie history of Ireland interprete versatile camion compare anche nell’episodio della Saga Avengers belle 2018 sport in chiusura nella 29A giornata della Serie D calcio il Napoli vince 2-1 in casa degli Aironi e scavalca In seconda posizione l’Inter che non va oltre Luna 1Pico contro il Torino Udinese Roma finisce 1 a 1 Fiorentina Bologna 1 0 Atalanta Genoa 00 stasera il posticipo Lazio Venezia per il football Tom Brady ci ripensa stagione Contact B ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa