Ultime Notizie Roma del 14-04-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio era il 12 aprile continua alle porte di Tripoli la guerra tra le forze del governo nazionale dei fayez al-sarraj e quelle dei cali fa a far denuncia a Cento le vittime dall’inizio del conflitto tra queste 28 sono bambini vicepremier del Qatar Mohammed Bin al Thani tra Roma domani pomeriggio per un incontro bilaterale con il premier Giuseppe Conte che propone per l’Italia un ruolo di facilitatore nel processo di stabilizzazione pacificazione c’è serio e concreto rischio di una crisi Umanitaria detto ieri a Bari se ci sarà sicura d’Italia saprà affrontare le priorità sono la crescita e L’occupazione di Italia sta molto bene cosa fare detto Mario Draghi Al termine dell’incontro è femminili primavera dov’è l’Italia è stata additata come un possibile rischio per l’economia Europea il ministro dell’economia Giovanni Tria mega Tuttavia Resistenza di un problema Italia interrogato sulla taxiil ministro precipitato credo che non sia questo il problema centrale dell’economia italiana che il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco è necessario un’ampia riforma fiscale finale per la scelta dei candidati eletti Movimento 5 Stelle ha scelto cinque donne per capolista ha spiegato di maggio ci sarà una ratifica degli iscritti online e lancia la sfida punteremo ad avere il commissario all’industria imprese immediata la replica della lega per difendere il made in Italy Dal Passo dalla concorrenza sleale una truffa che costa alle imprese italiane 60 miliardi di euro di mancate esportazioni anno è molto più utile Il commissario al commercio Giorgia Meloni che oggi chiude la grammatica detto partita annunciati Fratelli d’Italia correre da solo non mi ha lasciato dei Carabinieri vice comandante della stazione di Cagnano Varano Foggia Vincenzo Di Gennaro 47 anni è stato ucciso a bordo dell’auto di servizio collega di 23 anni è rimasto ferito arrestato il killer Giuseppe papantuono pregiudicato di 64 anni che ha freddato con una calibro 9 in militare all’interno dell’auto che si era accostata percordoglio del governo del premier a Bari per l’inaugurazione dell’anno accademico del Politecnico oggi a Foggia il PM va capita una conferenza stampa sull’accaduto la corte di Assise di Sassari ha assolto dall’accusa di terrorismo foto degli undici imputati accusati di far parte di una cellula di Al Qaeda con una base in Sardegna di essere coinvolti nella strage che nel ottobre 2009 provocò 137 morti oltre 200 feriti al mercato di pesce Hours in Pakistan cinque di questi otto però sono stati condannati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per gli altri tre piatti sono stati venduti alla Procura era l’ultima notizia buon proseguimento di Ascolta torna alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa