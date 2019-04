Ultime Notizie Roma del 14-04-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale con una buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio non si ferma in Libia alle porte di Tripoli da guerra tra le forze del governo nazionale di fayez al-sarraj e quelle del generale Khalifa haftar secondo l’associazione medici stranieri in Italia sono più di 100 le vittime dall’inizio del conflitto e per quel 28 sono bambini intanto l’Italia rilancia la situazione diplomatica incontrato uno dei più potenti sponsor arabi del governo di sera il Qatar il vicepremier Mohammed Bin Abdullah al Thani sera a Roma domani pomeriggio per una bilaterale con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che propone per l’Italia un ruolo di facilitatore nel processo di stabilizzazione pacificazione sentiamo conto che continuerà costantemente perché ovviamente c’è il concreto rischio di una crisi Umanitaria che vogliamoma non è solo il problema ovviamente quando raggiungiamo di Lidia non pensiamo solo all’immigrazione noi pensiamo anche a pacificare un paese e centrale per tutti gli equilibri nordafrica mediorientali nel Mediterraneo intero e quindi ha l’Unione Europea la Juventus perde a Ferrara e rimanda l’appuntamento con il suo Ottavo scudetto consecutivo alla squadra di Allegri Bastava un pareggio invece nell’anticipo della 32esima giornata di campionato di serie A di ieri sono stati sconfitti per 21 dalla spalla al gol di che nel primo tempo rispondono Bonifazi e la ripresa nei minuti finali a stadio della Juve ma la scala riesce nell’impresa e conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza ora la Juventus deve concentrarsi sul ritorno dei quarti di finale di Champions League martedì alle 20:00 contro l’Ajax andiamo in Australia sparatoria a Melbourne morto e un ferito una guardia giurata è stato ucciso davanti a un Popolare night club di Melbourne esclusa fin da subito l’ipotesi del terrorismo gli investigatori sìsulle gang di motociclisti Speriamo in Italia un carabiniere in servizio presso la stazione di Cagnano Varano provincia di Foggia è rimasto ucciso durante un conflitto a fuoco da Vincenzo Di Gennaro maresciallo di 43 anni un altro militare per quale Casertano 23 anni rimasto ferito un pianto e un braccio ed è stato trasportato in ospedale non sarebbe in gravi condizioni a fare un 63 anni con precedenti penali ve la farò pagare avrebbe affermato dopo un controllo dei Carabinieri è venuto qualche giorno fa minacce che l’uomo avrebbe fatto dopo aver saputo della denuncia che sarebbe scattata perché era stato trovato in possesso di 4 kg di cocaina la tragedia avvenuta nella piazza principale del paese di 7000 abitanti del Parco Nazionale del Gargano per Monsignor moscone foggiano era quasi America Latina il premier Conte ha visitati in ospedale Il carabiniere ferito ora Cambiamo argomento e andiamo a Vibo Valentia Ci ha raggiunto in studio Antonello Troya operazione della Polizia di Stato di Vibo Valentia dello scotchsotto le direttive della dda di Catanzaro contro la cosca di ndrangheta dei Mancuso decapitati con alcuni arresti vertici del gruppo criminale congelato delle più influenti della criminalità organizzata calabrese sono quattro gli arresti eseguiti nell’ambito dell’operazione denominata errore fatale fatti in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere dal gip Distrettuale di Catanzaro su richiesta della dda i quattro sono ritenuti responsabili dell’omicidio di Raffaele Flamingo avvenuto a Spilinga nel luglio del 2003 e del tentato omicidio di Francesco Mancuso le attività di Gesù portate anche dalle dichiarazioni rese collaboratore di giustizia hanno permesso di accertare l’esistenza di una faida interna alla cosca Mancuso È tutto Buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa